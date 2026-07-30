Batacazo de Cienciano que eliminó al vigente campeón de la Sudamericana

Finalmente, RB Bragatino sacó boleto a los octavos de final gracias al triunfo por la mínima ante Sporting Cristal. El gol brasilero lo marcó Pedro Henrique, para enfrentarse ahora a Atlético Mineiro. Agustín Sant'Anna fue titular en el elenco brasilero que tuvo el ingreso de Ignacio Sosa en el complemento (Guzmán Rodriguez fue suplente).

Se define el cuadro final de la Sudamericana

Esta noche se complementará el repechaje de la Sudamericana con tres partidos. A las 19:00 horas en el Arena do Gremio, el equipo local buscará revertir el 3 a 2 en la ida, cuando se mida ante Bolívar. Piero Maza de Chile, será el árbitro del encuentro.

Con Wilmar Roldán como principal, O’Higgins recibirá desde las 21:30 a Boca Juniors en el Estadio El Teniente, serie que se encuentra favorable por la mínima para los argentinos. A esa misma hora pero en el Estadio Olímpico de la UCV, Caracas recibirá a Independiente de Santa Fé, equipo que ganó 2 a 0 en la ida.