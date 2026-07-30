Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Lanús | Pais Vasco |

goleada y bailando

Batacazo de Cienciano que eliminó al vigente campeón de la Sudamericana

El equipo incaico goleó a Lanús, mientras que Vasco da Gama y RB Bragantino ganaron por la mínima y se metieron en octavos de final de la Sudamericana.

Cienciano eliminó a Lanús de la Sudamericana

Cienciano eliminó a Lanús de la Sudamericana

 @Club_Cienciano
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con la sorprendente goleada de Cienciano en Cusco, que le permitió eliminar al último campeón, Lanús, este miércoles se disputaron tres partidos por el repechaje de la Copa Sudamericana. Con tres choques, este jueves quedarán definidos todos los octavos de final.

Con un tanto a falta de cinco minutos para el cierre del encuentro, Thiago Mendes le dio el triunfo y la clasificación al Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Medellín. Su próximo rival será Olimpia de Paraguay. Alan Saldivia entró en la segunda mitad para los brasileños (José Luis Rodríguez no sumó minutos), mientras que en los cafeteros Joaquín Varela fue titular y Salvador Ichazo estuvo en el banco.

Impresionante batacazo de Cienciano, que goleó 4 a 0 al último campeón de la Sudamericana, y avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Botafogo. Los goles fueron convertidos por Carlos Garcés y Alejandro Hohberg (uruguayo nacionalizado peruano). En el ganador participaron los uruguayos Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Cristian Souza (Gonzalo Falcón fue suplente), al tiempo que en el granate, Gonzalo Pérez fue suplente.

Finalmente, RB Bragatino sacó boleto a los octavos de final gracias al triunfo por la mínima ante Sporting Cristal. El gol brasilero lo marcó Pedro Henrique, para enfrentarse ahora a Atlético Mineiro. Agustín Sant'Anna fue titular en el elenco brasilero que tuvo el ingreso de Ignacio Sosa en el complemento (Guzmán Rodriguez fue suplente).

Se define el cuadro final de la Sudamericana

Esta noche se complementará el repechaje de la Sudamericana con tres partidos. A las 19:00 horas en el Arena do Gremio, el equipo local buscará revertir el 3 a 2 en la ida, cuando se mida ante Bolívar. Piero Maza de Chile, será el árbitro del encuentro.

Con Wilmar Roldán como principal, O’Higgins recibirá desde las 21:30 a Boca Juniors en el Estadio El Teniente, serie que se encuentra favorable por la mínima para los argentinos. A esa misma hora pero en el Estadio Olímpico de la UCV, Caracas recibirá a Independiente de Santa Fé, equipo que ganó 2 a 0 en la ida.

Temas

Te puede interesar