Con la sorprendente goleada de Cienciano en Cusco, que le permitió eliminar al último campeón, Lanús, este miércoles se disputaron tres partidos por el repechaje de la Copa Sudamericana. Con tres choques, este jueves quedarán definidos todos los octavos de final.
goleada y bailando
Batacazo de Cienciano que eliminó al vigente campeón de la Sudamericana
El equipo incaico goleó a Lanús, mientras que Vasco da Gama y RB Bragantino ganaron por la mínima y se metieron en octavos de final de la Sudamericana.