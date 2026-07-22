Este miércoles continuará la actividad por los partidos de ida del repechaje de la Copa Sudamericana, que comenzó en la jornada del martes con dos encuentros. El jueves se cerrarán los primeros partidos mientras que la próxima semana se conocerán los ocho equipos de octavos de final.
Santos ganó en Venezuela
Sudamericana: triunfos visitantes y tres partidos este miércoles
Independiente Medellín ante Vasco da Gama, Sporting Cristal frente a Bragantino y Lanús ante Cienciano, jugarán este miércoles por la Copa Sudamericana.