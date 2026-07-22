Sudamericana: triunfos visitantes y tres partidos este miércoles

¿Cómo continúa la Sudamericana?

Con tres partidos, este miércoles continuará la actividad en el marco del repechaje de la Copa Sudamericana. Desde las 19:00 en el Estadio Atanasio Giradot de Colombia, Independiente Medellín recibirá a Vasco da Gama, encuentro que será arbitrado por Piero Maza de Chile.

A partir de las 21:30 habrá dos encuentros. En el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal se enfrentará al Bragantino de Brasil, encuentro que tendrá el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer.

A su vez, en La Fortaleza, el último campeón de la Sudamericana, Lanús, será local ante Cienciano de Perú. Alexis Herrera de Venezuela será el árbitro principal del encuentro.