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Deportes Independiente Medellín | Pais Vasco | Lanús

Santos ganó en Venezuela

Sudamericana: triunfos visitantes y tres partidos este miércoles

Independiente Medellín ante Vasco da Gama, Sporting Cristal frente a Bragantino y Lanús ante Cienciano, jugarán este miércoles por la Copa Sudamericana.

Santos ganó como visitante por Sudamericana.

Santos ganó como visitante por Sudamericana.

 @Sudamericana
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Este miércoles continuará la actividad por los partidos de ida del repechaje de la Copa Sudamericana, que comenzó en la jornada del martes con dos encuentros. El jueves se cerrarán los primeros partidos mientras que la próxima semana se conocerán los ocho equipos de octavos de final.

La actividad internacional retomó tras el Mundial con dos partidos. En el Gran Parque Central, Tigre goleó por 3 a 0 a Nacional, quedando a un paso de la clasificación a la próxima instancia.

Además, en Venezuela, Santos goleó 4 a 1 a Universidad Central y definirá como local el próximo martes. El gol del equipo local lo marcó Maicol Ruiz, mientras que en el elenco brasilero convirtieron Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony.

¿Cómo continúa la Sudamericana?

Con tres partidos, este miércoles continuará la actividad en el marco del repechaje de la Copa Sudamericana. Desde las 19:00 en el Estadio Atanasio Giradot de Colombia, Independiente Medellín recibirá a Vasco da Gama, encuentro que será arbitrado por Piero Maza de Chile.

A partir de las 21:30 habrá dos encuentros. En el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal se enfrentará al Bragantino de Brasil, encuentro que tendrá el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer.

A su vez, en La Fortaleza, el último campeón de la Sudamericana, Lanús, será local ante Cienciano de Perú. Alexis Herrera de Venezuela será el árbitro principal del encuentro.

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