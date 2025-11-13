Batacazo de RD Congo que quedó a un paso del repechaje para el Mundial

En el tiempo extra, Nigeria tuvo en Victor Osimhen una figura fundamental que marcó dos tantos y sumado a la conquista de Chidera Ejuke, dieron la clasificación para que la selección verdiblanca acceda a la final por el repechaje.

Camerún 0-1 RD Congo

Sorpresa y pico de RD Congo, que gracias a un tanto en la hora de Chancel Mbemba dejaron por el camino a una de las selecciones que había comenzado las Eliminatorias como una de las favoritas a estar en el próximo Mundial.

Ahora, Congo va por hacer historia ante Nigeria el domingo 16 de noviembre.