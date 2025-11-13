Batacazo de RD Congo que quedó a un paso del repechaje para el Mundial

Las Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026, tuvieron sus semifinales para conocer la selección que será parte del repechaje para obtener uno de los dos lugares en la cita mundialista. Los finalistas son Congo y Nigeria que el domingo 16 de noviembre definirán al ganador.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Quien avance en esta instancia, irá al repechaje en donde ya esperan Nueva Caledonia, Bolivia y se le sumarán selecciones de Norteamérica y Asia.
Nigeria 4-1 Gabón
Un hermoso partido nos regalaron ambas selecciones, que tuvieron un final para encuadrar. Akor Adams abrió el marcador para la selección verde, pero a falta de un minuto para que finalice el encuentro, Mario Lemina puso la igualdad y forjó el alargue.
En el tiempo extra, Nigeria tuvo en Victor Osimhen una figura fundamental que marcó dos tantos y sumado a la conquista de Chidera Ejuke, dieron la clasificación para que la selección verdiblanca acceda a la final por el repechaje.
Camerún 0-1 RD Congo
Sorpresa y pico de RD Congo, que gracias a un tanto en la hora de Chancel Mbemba dejaron por el camino a una de las selecciones que había comenzado las Eliminatorias como una de las favoritas a estar en el próximo Mundial.
Ahora, Congo va por hacer historia ante Nigeria el domingo 16 de noviembre.