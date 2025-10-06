Bielsa convocó 17 futbolistas para los amistosos con grandes ausencias

Uruguay comenzó a entrenar en Malasia de cara a lo que será la fecha FIFA del mes de octubre. Para estos dos encuentros amistosos, el entrenador, Marcelo Bielsa, convocó a 17 futbolistas, entre los que resuena la ausencia de los jugadores que habitualmente son titulares.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Uruguay estará enfrentando este viernes 10 de octubre a la selección de República Dominicana, encuentro que comenzará a las 09:45 en el National Stadium Bukit Jaul de la ciudad de Kuala Lumpur.
El otro encuentro será el lunes 13 de octubre, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán, en el Srtadium Han Jebat, de la ciudad de Malaca, partido que también comenzará a las 09:45 de nuestro país.
La lista de Marcelo Bielsa
Para estos dos partidos, el entrenador de la selección convocó a 17 jugadores, los cuáles no suelen tener minutos. A eso se les suma una extensa lista de sparrings que serán parte de los entrenamientos.
Goleros
- Franco Israel (Torino, Italia)
- Cristopher Fiermarin (Deportes Tolima, Colombia)
Defensores
- José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil)
- Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra)
- Santiago Mouriño (Villarreal, España)
- Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú, Rusia)
- Marcelo Sarachi (Celtic, Escocia)
Mediocampistas
- Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis, México)
- Nicolás Fonseca (León, México)
- Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)
- Kevin Amaro (Liverpool, Inglaterra)
- Ignacio Laquintana (RB Bragantino, Brasil)
- Facundo Torres (Palmeiras, Brasil)
- Rodrigo Zalazar (SC Braga, Portugal)
Delanteros
- Luciano Rodríguez (Neom S.C, Arabia Saudita)
- Federico Viñas (Real Oviedo, España)
- Agustín Álvarez Martínez (Monza, Italia)