Deportes amistosos |

sin titulares

Bielsa convocó 17 futbolistas para los amistosos con grandes ausencias

El entrenador de Uruguay citó jugadores con poco rodaje en la selección, para evaluarlos de cara a lo que será la lista del Mundial.

Bielsa convocó 17 futbolistas para los amistosos.

 Foto: Uruguay
Uruguay comenzó a entrenar en Malasia de cara a lo que será la fecha FIFA del mes de octubre. Para estos dos encuentros amistosos, el entrenador, Marcelo Bielsa, convocó a 17 futbolistas, entre los que resuena la ausencia de los jugadores que habitualmente son titulares.

Uruguay estará enfrentando este viernes 10 de octubre a la selección de República Dominicana, encuentro que comenzará a las 09:45 en el National Stadium Bukit Jaul de la ciudad de Kuala Lumpur.

El otro encuentro será el lunes 13 de octubre, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán, en el Srtadium Han Jebat, de la ciudad de Malaca, partido que también comenzará a las 09:45 de nuestro país.

La lista de Marcelo Bielsa

Para estos dos partidos, el entrenador de la selección convocó a 17 jugadores, los cuáles no suelen tener minutos. A eso se les suma una extensa lista de sparrings que serán parte de los entrenamientos.

Goleros

  • Franco Israel (Torino, Italia)
  • Cristopher Fiermarin (Deportes Tolima, Colombia)

Defensores

  • José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra)
  • Santiago Mouriño (Villarreal, España)
  • Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú, Rusia)
  • Marcelo Sarachi (Celtic, Escocia)

Mediocampistas

  • Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis, México)
  • Nicolás Fonseca (León, México)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)
  • Kevin Amaro (Liverpool, Inglaterra)
  • Ignacio Laquintana (RB Bragantino, Brasil)
  • Facundo Torres (Palmeiras, Brasil)
  • Rodrigo Zalazar (SC Braga, Portugal)

Delanteros

  • Luciano Rodríguez (Neom S.C, Arabia Saudita)
  • Federico Viñas (Real Oviedo, España)
  • Agustín Álvarez Martínez (Monza, Italia)

