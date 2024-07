Bielsa no dio pistas sobre el sustituto de Nández

Lo que pasó y lo que viene

Por otro lado, Bielsa hizo un balance del encuentro del pasado sábado ante Brasil para ponerlo en perspectiva ante los duelos futuros. “Los partidos se planifican en función de lo que los equipos han demostrado lo que son capaces de hacer. Contra Brasil, nuestra idea era la de jugar en campo rival y evitar que tuviera la pelota y atacar. Brasil es imposible que piense los partidos de un modo diferente al de protagonizar”, dijo el entrenador de Uruguay.

“Que Brasil no haya generado opciones de gol no es producto de sus intenciones, sino de la oposición que se genera al competir. Lo mismo en relación a nosotros: que hayamos creado pocas opciones de gol no es que lo deseáramos, pero el fútbol es una competencia, y tratamos de imponer lo que creemos que mejor hacemos, así como el rival actúa del mismo modo”, agregó Bielsa.

Consultado sobre la opinión generalizada de que el juego del miércoles será “una final anticipada”, dado que Uruguay y Colombia son los equipos que mejor han jugado en este certamen, el entrenador dijo que “hay una final que es la del domingo en Miami. Los partidos previos habilitan a una final. Existe el dicho de que hay ‘finales anticipadas’, pero la que cuenta es la verdadera final, y prefiero designar a este partido como un partido que habilita para llegar a la final. No es necesario adornarlo porque tiene dentro el pasaporte a lo máximo”, concluyó el seleccionador celeste.