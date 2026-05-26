Secretaría de Derechos Humanos conmemoró el 50° aniversario del 20 de mayo de 1976

La fecha recuerda el secuestro y asesinato en Buenos Aires de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición del médico Manuel Liberoff. El panel central estuvo integrado por Gabriela Schoreder (hija de Rosario Barredo), Benjamín Liberoff (hijo de Manuel Liberoff), Juan Pablo Gutiérrez (hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz) y Marcos Michelini (hijo de Zelmar Michelini).

Un mapa virtual para las nuevas generaciones

Como parte de las acciones conmemorativas, la Secretaría presentó el "Mapa del 20 de Mayo", una herramienta tanto impresa como virtual que reconstruye cronológicamente los acontecimientos de ese mes en Montevideo y Buenos Aires.

Casablanca definió esta iniciativa como una política de Estado sobre la memoria histórica, diseñada especialmente para acercar la información a la ciudadanía más joven.

“La idea es que la memoria pueda procesarse por todos los medios posibles para las nuevas generaciones. Más memoria es más democracia”, afirmó la jerarca, reafirmando las consignas de "Memoria, verdad y justicia" y "Nunca más terrorismo de Estado".