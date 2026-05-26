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Política 20 de mayo |

Pasado Reciente

Secretaría de Derechos Humanos conmemoró el 50° aniversario del 20 de mayo de 1976

Con testimonios de familiares, la Secretaría de Derechos Humanos conmemoró nuevo aniversario y anunció la apertura de nuevos archivos de la dictadura.

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La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente organizó el conversatorio "Testigos del 20" y presentó un mapa virtual interactivo. Además, se anunció la entrega de más de 73.000 imágenes digitalizadas de la ex-DNII.

En el marco de la conmemoración del 50.° aniversario de los trágicos hechos del 20 de mayo de 1976, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente llevó a cabo el conversatorio "Testigos del 20". La actividad contó con los testimonios de los hijos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Manuel Liberoff, quienes convocaron a la reflexión colectiva contra el terrorismo de Estado y enfatizaron la necesidad de defender la memoria y la verdad histórica.

Durante la apertura, Alejandra Casablanca, secretaria de la institución, destacó que este encuentro buscó dar voz a los participantes directos de lo que definió como “la barbarie que fue ese período del Plan Cóndor”, en referencia a la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en la década de 1970.

La fecha recuerda el secuestro y asesinato en Buenos Aires de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y William Whitelaw, así como la desaparición del médico Manuel Liberoff. El panel central estuvo integrado por Gabriela Schoreder (hija de Rosario Barredo), Benjamín Liberoff (hijo de Manuel Liberoff), Juan Pablo Gutiérrez (hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz) y Marcos Michelini (hijo de Zelmar Michelini).

Un mapa virtual para las nuevas generaciones

Como parte de las acciones conmemorativas, la Secretaría presentó el "Mapa del 20 de Mayo", una herramienta tanto impresa como virtual que reconstruye cronológicamente los acontecimientos de ese mes en Montevideo y Buenos Aires.

Casablanca definió esta iniciativa como una política de Estado sobre la memoria histórica, diseñada especialmente para acercar la información a la ciudadanía más joven.

“La idea es que la memoria pueda procesarse por todos los medios posibles para las nuevas generaciones. Más memoria es más democracia”, afirmó la jerarca, reafirmando las consignas de "Memoria, verdad y justicia" y "Nunca más terrorismo de Estado".

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