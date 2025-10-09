Bielsa y la convocatoria al Mundial: "Nadie tiene el lugar asegurado"

Este viernes, Uruguay estará enfrentando desde las 09:45 de nuestro país a República Dominicana, encuentro que tendrá lugar en Kuala Lumpur, capital de Malasia. En la previa a este encuentro, Marcelo Bielsa habló sobre la convocatoria para estos amistosos, y lo que se viene de cara al Mundial.
“Los jugadores que convoqué son los que yo considero necesario que participen a medida que se acerca el Mundial y necesitamos observar a la mayoría”, dijo el entrenador de la selección en conferencia de prensa, y adelantó que "nadie tiene el lugar asegurado" de cara a la cita mundialista.
“Hace dos años que trabajo en el fútbol uruguayo. Todos estos jugadores han participado del proceso para llegar al Mundial y llevamos muchos entrenamientos en los cuales se transmite el estilo y el modelo de juego”, sostuvo.
Respecto a la situación con Cristian Olivera, Bielsa manifestó que es un jugador "convocable" y que en "este momento no hay ningún jugador que esté definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera”.