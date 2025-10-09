Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mundial |

tiempo de análisis

Bielsa y la convocatoria al Mundial: "Nadie tiene el lugar asegurado"

"En este momento no hay ningún jugador que esté definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera”, aseguró el entrenado de Uruguay.

Bielsa habló sobre la convocatoria para el Mundial.

“Los jugadores que convoqué son los que yo considero necesario que participen a medida que se acerca el Mundial y necesitamos observar a la mayoría”, dijo el entrenador de la selección en conferencia de prensa, y adelantó que "nadie tiene el lugar asegurado" de cara a la cita mundialista.

“Hace dos años que trabajo en el fútbol uruguayo. Todos estos jugadores han participado del proceso para llegar al Mundial y llevamos muchos entrenamientos en los cuales se transmite el estilo y el modelo de juego”, sostuvo.

Respecto a la situación con Cristian Olivera, Bielsa manifestó que es un jugador "convocable" y que en "este momento no hay ningún jugador que esté definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera”.

