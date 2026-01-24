Boston River venció a Peñarol y es finalista de la Copa de la Liga

Boston River clasificó a la final de la Copa de la Liga AUF tras derrotar 4-2 por penales a Peñarol en el Parque Viera luego de empatar 2-2 en los 90 minutos. Bruno Antúnez atajó dos penales en la tanda y le permitió al Sastre definir el título ante Progreso el próximo lunes.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los primeros minutos fueron favorables al Sastre, que buscaba plantarse en campo del equipo juvenil que presentaba el aurinegro.
La apertura de Boston River llegó a los 14 minutos, cuando, tras una pelota perdida en salida por Dilan Flores luego de una comprometida entrega de Brian Barboza, Gastón Ramírez venció a Díaz y convirtió el 1-0.
Tras el gol recibido, Peñarol adelantó líneas y no tardó en encontrar el empate. A los 21’, Luciano González peleó una pelota que le permitió a Brandon Álvarez mandarla a guardar para poner el 1-1.
El carbonero encontró la remontada en el minuto 38, cuando Brian Barboza colocó un envío largo para Brandon Álvarez, quien pisó el área, controló, enganchó y venció a Bruno Antúnez con un zurdazo al primer palo.
Pero había tiempo para un gol más en el primer tiempo, ya que sobre el final de dicho tramo Gastón Ramírez reclamó una infracción que el árbitro Esteban Guerra entendió como penal. Y Alexander González lo cambió por gol.
Descontrolado y desprolijo
El complemento tuvo menos claridad, ya que fue entrecortado y desprolijo. Con las variantes, se perdió la dinámica de la primera parte, aunque el Sastre buscó empujar en el amanecer de la segunda parte.
La gran cantidad de cambios que realizaron ambos equipos en el complemento frenaban el ritmo del partido. Sin embargo, Peñarol tuvo una chance clarísima cuando a los 80 minutos Luciano González definió muy bien pero se encontró con una mejor atajada de Antúnez.
Finalmente, el partido terminó 2-2 y el segundo finalista se definió en penales, instancia en la que el arquero Antúnez tapó dos tiros (a Luciano y Agustín González). Los sastres anotaron sus cuatro remates y no necesitaron un quinto.