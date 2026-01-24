Boston River venció a Peñarol y es finalista de la Copa de la Liga

La apertura de Boston River llegó a los 14 minutos, cuando, tras una pelota perdida en salida por Dilan Flores luego de una comprometida entrega de Brian Barboza, Gastón Ramírez venció a Díaz y convirtió el 1-0.

Tras el gol recibido, Peñarol adelantó líneas y no tardó en encontrar el empate. A los 21’, Luciano González peleó una pelota que le permitió a Brandon Álvarez mandarla a guardar para poner el 1-1.

El carbonero encontró la remontada en el minuto 38, cuando Brian Barboza colocó un envío largo para Brandon Álvarez, quien pisó el área, controló, enganchó y venció a Bruno Antúnez con un zurdazo al primer palo.

Pero había tiempo para un gol más en el primer tiempo, ya que sobre el final de dicho tramo Gastón Ramírez reclamó una infracción que el árbitro Esteban Guerra entendió como penal. Y Alexander González lo cambió por gol.

Descontrolado y desprolijo

El complemento tuvo menos claridad, ya que fue entrecortado y desprolijo. Con las variantes, se perdió la dinámica de la primera parte, aunque el Sastre buscó empujar en el amanecer de la segunda parte.

La gran cantidad de cambios que realizaron ambos equipos en el complemento frenaban el ritmo del partido. Sin embargo, Peñarol tuvo una chance clarísima cuando a los 80 minutos Luciano González definió muy bien pero se encontró con una mejor atajada de Antúnez.

Finalmente, el partido terminó 2-2 y el segundo finalista se definió en penales, instancia en la que el arquero Antúnez tapó dos tiros (a Luciano y Agustín González). Los sastres anotaron sus cuatro remates y no necesitaron un quinto.