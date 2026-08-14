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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

de viernes a domingo

Boston River y Danubio abren la segunda fecha del Clausura: todos los detalles

Nacional visitará a Racing el sábado en el Estadio Centenario, mientras que Peñarol debutará en el Clausura el domingo como local ante Central Español.

Danubio ante Boston River por el Clausura.

Danubio ante Boston River por el Clausura.
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Boston River y Danubio estarán abriendo la segunda fecha del Torneo Clausura, etapa que encuentra a los dos grandes en posiciones muy diferentes desde lo deportivo. Peñarol lidera la Anual y debutará en el torneo, mientras que Nacional en crisis va contra uno de los escolta en la acumulada.

Los tricolores visitarán el día sábado a Racing, encuentro que será arbitrado por Esteban Ostojich. El domingo a la mañana, Deportivo Maldonado visitará a un Progreso necesitado de puntos, mientras que desde las 18:30, Peñarol recibirá a Central Español con arbitraje de Esteban Guerra.

El partido que abrirá la jornada entre Danubio y Boston River en Florida, encuentra al franjeado necesitado de ganar porque hoy está sumamente comprometido con los números. Además, el sábado jugarán sus dos rivales directos: Cerro recibirá a Albion en la mañana mientras que Wanderers y Cerro Largo se verán en la noche en el Parque Viera.

Así va la segunda del Clausura

A continuación repasamos todos los partidos de la segunda fecha del torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

19:00 - Boston River vs Danubio

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

Sábado 15 de agosto

10:00 - Cerro vs Albion

  • Estadio Tróccoli
  • Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)

13:00 - Juventud vs MC Torque

  • Parque Artigas
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

16:30 - Racing vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Esteban Ostojich - Leodán González (VAR)

19:30 - Wanderers vs Cerro Largo

  • Parque Viera
  • Kevin Fontes - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 16 de agosto

11:00 - Progreso vs Deportivo Maldonado

  • Parque Paladino
  • Mathías de Armas - Daniel Feroczuk (VAR)

15:00 - Defensor Sporting vs Liverpool

  • Estadio Franzini
  • Andrés Matonte - Antonio García (VAR)

18:30 - Peñarol vs Central Español

  • Campeón Del Siglo
  • Esteban Guerra - Jonathan Fuentes (VAR)

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