Boston River y Danubio estarán abriendo la segunda fecha del Torneo Clausura, etapa que encuentra a los dos grandes en posiciones muy diferentes desde lo deportivo. Peñarol lidera la Anual y debutará en el torneo, mientras que Nacional en crisis va contra uno de los escolta en la acumulada.
de viernes a domingo
Boston River y Danubio abren la segunda fecha del Clausura: todos los detalles
Nacional visitará a Racing el sábado en el Estadio Centenario, mientras que Peñarol debutará en el Clausura el domingo como local ante Central Español.