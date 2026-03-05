Peñarol: Aguirre vuelve a la línea de cuatro con Laxalt de titular ante Danubio

Además, futbolistas como Franco Escobar, Diego Laxalt y Maximiliano Olivera volvieron a tener minutos en el encuentro frente al tricolor y esa también fue una buena noticia para la Fiera.

El lateral argentino de 30 años había visto actividad oficial por última vez el 7 de febrero en la primera fecha del Apertura jugando solo 45’ frente al Montevideo City Torque.

De ahí en más y teniendo en cuenta la inactividad que arrastraba, el rosarino quedó al margen de las convocatorias para enfrentar a Central Español y Deportivo Maldonado y volvió a estar a la orden en el clásico, partido en el que ingresó para jugar el segundo tiempo sustituyendo a Leandro Umpiérrez, quien había sido amonestado en la primera parte.

Un caso similar fue el de Diego Laxalt, quien también jugó 45’ en la primera fecha del Torneo Apertura, no estuvo convocado ante el palermitano y contra Deportivo Maldonado sumó otros 45’ en la previa al clásico.

Contra Nacional, el lateral izquierdo jugó 30’ y lo hizo en la zona de volantes, posición que no desconoce.

El otro regreso que tuvo Peñarol el domingo fue el del capitán Maximiliano Olivera, quien no veía acción desde el 21 de enero, noche en la que sufrió un esguince de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas hasta el clásico en el que ingresó a los 80’ por el “Indio” Fernández, quien se suma a esa lista de “altas” ya que hizo su estreno con la camiseta Mirasol.

Y habrá más porque en dos semanas Eduardo Darias volverá a tener minutos, se espera por la evolución de Lucas Hernández y Abel Hernández ultima la recuperación de un esguince de rodilla.

Todos apuntan a un objetivo en común: llegar de la mejor manera al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así lo manifestó Diego Aguirre y ese será el plan del entrenador de cara a los próximos partidos en los que además sabe que debe mantener la cima del Torneo Apertura.

Vuelve a la línea de cuatro

Al igual que en la final de la Supercopa, Aguirre apostó en el clásico por una línea de 5 defensores que le dio excelentes resultados en la victoria clásica. Sin embargo, el entrenador volverá para el partido del sábado ante Danubio el sábado 20:30 en el Campeón del Siglo a la línea de cuatro.

Con Eric Remedi suspendido, el Indio Roberto Fernández jugará en zona de volantes, mientras que Diego Laxalt ingresará en el lateral izquierda. Aguirre colocaría delante de Washington Aguerre a Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira y Diego Laxalt; Jesús Trindade y Roberto Fernández; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.