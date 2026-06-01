Cabo Verde sorprendió a una selección europea mientras Arabia Saudita cayó ante Ecuador

Las selecciones comienzan a ultimar detalles para lo que será la disputa del Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio. Este domingo, Cabo Verde y Arabia Saudita, rivales de Uruguay en la fase de grupos, disputaron amistosos de preparación.
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La selección africana dio la nota al golear por 3 a 0 a Serbia, encuentro que se jugó en la ciudad de Lisboa en Portugal. Los goles de Cabo Verde fueron convertidos por Kevin Pina, Laros Duarte y Gilson Tavares.
Por otro lado, Arabia Saudita también tuvo actividad. La selección asiática cayó por 2 a 1 ante Ecuador, con un tanto marcado por Sultan Mandash sobre el final del encuentro. Este domingo, el rival de Uruguay en el debut, jugará un segundo amistoso, cuando enfrente a Senegal.