Campeones inéditos del US Open: Rybakina y Zverev se coronaron por primera vez

Se fue el último Grand Slam de la temporada para el mundo del tenis, que dejó a dos campeones inéditos en el US Open, Elena Rybakina y Alexander Zverev. Ambos tenistas consiguieron su primera consagración en el máximo torneo estadounidense.
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El sábado fue el turno de la final femenina, dónde la flamante nueva número uno del ranking, Elena Rybakina, se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2 ante Aryna Sabalenka en poco menos de dos horas y media de partido.
De esta manera, la kazaja de 27 años alcanzó su primera corona en el US Open, llegando a su tercer título en un Grand Slam tras haber obtenido Wimbledon en 2022 y el Australian Open a comienzos de este año.
Elena Rybakina disputó las primeras cuatro rondas del torneo (ante Thea Frodin, Jessica Bouzas Maneiro, Yuliia Starodubtsevav y Naomi Osaka) sin perder sets. Luego se enfrentó a Qinwen Zheng y Coco Gauff donde debió batallar para sellar su clasificación a la final.
Zverev se trepó al templo
En una final que generó un gran atractivo, Alexander Zverev se quedó con el máximo trofeo estadounidense al vencer por 6-3, 7-5, 5-7 y 6-2 al locatario Ben Shelton en un encuentro que duró aproximadamente tres horas y media.
De esta manera, el tenista alemán de 29 años se transformó en el tenista en obtener la mayor cantidad de Grand Slam en lo que va de la presente temporada. Luego de alzar el trofeo de Roland Garros, Zverev se quedó con su segunda corona de esta categoría al obtener el US Open 2026.
El camino de Zverev rumbo al título comenzó con una victoria en cinco sets ante Lorenzo Sonego, score similar al que obtuvo en segunda ronda ante el francés Quentin Halys. Luego de esas dos instancias se impuso ante Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp y Karen Khachanov, todos en tres sets.