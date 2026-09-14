Campeones inéditos del US Open: Rybakina y Zverev se coronaron por primera vez

Elena Rybakina disputó las primeras cuatro rondas del torneo (ante Thea Frodin, Jessica Bouzas Maneiro, Yuliia Starodubtsevav y Naomi Osaka) sin perder sets. Luego se enfrentó a Qinwen Zheng y Coco Gauff donde debió batallar para sellar su clasificación a la final.

Zverev se trepó al templo

En una final que generó un gran atractivo, Alexander Zverev se quedó con el máximo trofeo estadounidense al vencer por 6-3, 7-5, 5-7 y 6-2 al locatario Ben Shelton en un encuentro que duró aproximadamente tres horas y media.

De esta manera, el tenista alemán de 29 años se transformó en el tenista en obtener la mayor cantidad de Grand Slam en lo que va de la presente temporada. Luego de alzar el trofeo de Roland Garros, Zverev se quedó con su segunda corona de esta categoría al obtener el US Open 2026.

El camino de Zverev rumbo al título comenzó con una victoria en cinco sets ante Lorenzo Sonego, score similar al que obtuvo en segunda ronda ante el francés Quentin Halys. Luego de esas dos instancias se impuso ante Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp y Karen Khachanov, todos en tres sets.