Final estelar en el US Open: Elena Rybakina ante Aryna Sabalenka

Quedó confirmada la final del US Open en el cuadro femenino, que tendrá frente a frente no sólo a dos de las grandes animadoras del torneo sino que también las dos mejores tenistas del momento: Aryna Sabalenka contra Elena Rybakina.
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En poco menos de hora y media, Aryna Sabalenka se impuso por 7-5 y 6-2 para acceder a una nueva final del US Open, torneo en el cuál va a ir en busca de su tercer trofeo de manera consecutiva.
Más tarde, Elena Rybakina batalló más de dos horas para vencer por 3-6, 6-4 y 6-4 a Coco Gauff y sellar su pasaje a la final. Será la primera vez en su carrera en jugar esta instancia.
Será el decimoctavo encuentro entre ambas tenistas, con un historial de 10-7 favorable para la bielorrusa. En Grand Slam se enfrentaron en tres oportunidades, Wimbledon 2021 y la final del Australian Open 2023 que ganó Sabalenka, mientras que en la final del Australian Open de este 2026, la ganadora fue Elena Rybakina.
La final entre Sabalenka y Rybakina será este sábado a las 17:00 horas de nuestro país en la cancha central del US Open.
Las semifinales masculinas del US Open
Este viernes se jugarán las semifinales del US Open del cuadro masculino que tiene en juego el partido entre Alexander Zverev y Karen Khachanov.
Desde las 20:00 horas de nuestro país, Frances Tiafoe enfrentará a Ben Shelton.