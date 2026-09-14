Murió locutor mientras la radio transmitía en vivo un partido de fútbol

Una profunda conmoción vive el ámbito periodístico y la comunidad sanducera tras el fallecimiento del reconocido operador y locutor de CW 35 Radio Paysandú, Marcelo “Pucho” Álvarez, ocurrido de forma imprevista mientras cumplía funciones en los estudios de la radio ubicados en el Mac Center Shopping.
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Inconvenientes en la transmisión deportiva y hallazgo en la radio
De acuerdo a lo informado por PaysandúOnline El hecho se produjo durante la tarde del sábado, en el transcurso de la transmisión en directo del partido disputado entre Paysandú FC y La Luz por la Segunda División Profesional en el Estadio Artigas. Las dificultades operativas comenzaron a manifestarse cuando el equipo periodístico desplegado en la cancha, integrado entre otros por Jean Pierre Dutra, detectó fallas de comunicación y la interrupción de la salida al aire con el control central, donde Álvarez se encontraba trabajando de manera individual.
Ante la falta de respuesta y presumiendo un desperfecto técnico, Dutra acudió personalmente a la sede de la radio. Al constatar que la puerta principal estaba cerrada desde el interior y no obtener contestación, solicitó el apoyo del personal de seguridad del centro comercial, quienes ingresaron a los estudios a través de un acceso lateral conectado con la sala de conferencias.
Despliegue de asistencia, evacuación preventiva y deceso
Dentro de la cabina técnica, las personas presentes hallaron a Álvarez en estado de inconsciencia, activando de inmediato la respuesta ante emergencias de salud. El personal de seguridad inició maniobras de reanimación cardiopulmonar con la asistencia del desfibrilador de la superficie comercial.
A los pocos minutos se hicieron presentes efectivos policiales y unidades móviles de las emergencias médicas SIET y UCEM. A pesar de los esfuerzos prolongados por parte de los profesionales de la salud para reanimarlo, los médicos intervinientes confirmaron el deceso del comunicador en el lugar.
Como parte del procedimiento de seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los visitantes, trabajadores y comerciantes que se encontraban en el centro comercial, lo que generó momentos de incertidumbre y alarma entre el público mientras las redes sociales reflejaban las primeras imágenes del operativo.
Una vida dedicada a una radiofonía histórica
Marcelo “Pucho” Álvarez contaba con una extensa y valorada trayectoria como operador y locutor comercial en las transmisiones deportivas de CW 35 Radio Paysandú, acompañando de forma habitual a la audiencia de la región. Su fallecimiento ocurrió en pleno ejercicio de sus labores en los nuevos estudios del Mac Center Shopping, inaugurados en mayo de 2024 en el marco de los festejos por el centenario de la emisora, considerada la primera fundada en el interior del país y la segunda en Uruguay.