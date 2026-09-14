Murió locutor mientras la radio transmitía en vivo un partido de fútbol

Despliegue de asistencia, evacuación preventiva y deceso

Dentro de la cabina técnica, las personas presentes hallaron a Álvarez en estado de inconsciencia, activando de inmediato la respuesta ante emergencias de salud. El personal de seguridad inició maniobras de reanimación cardiopulmonar con la asistencia del desfibrilador de la superficie comercial.

A los pocos minutos se hicieron presentes efectivos policiales y unidades móviles de las emergencias médicas SIET y UCEM. A pesar de los esfuerzos prolongados por parte de los profesionales de la salud para reanimarlo, los médicos intervinientes confirmaron el deceso del comunicador en el lugar.

Como parte del procedimiento de seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los visitantes, trabajadores y comerciantes que se encontraban en el centro comercial, lo que generó momentos de incertidumbre y alarma entre el público mientras las redes sociales reflejaban las primeras imágenes del operativo.

Una vida dedicada a una radiofonía histórica

Marcelo “Pucho” Álvarez contaba con una extensa y valorada trayectoria como operador y locutor comercial en las transmisiones deportivas de CW 35 Radio Paysandú, acompañando de forma habitual a la audiencia de la región. Su fallecimiento ocurrió en pleno ejercicio de sus labores en los nuevos estudios del Mac Center Shopping, inaugurados en mayo de 2024 en el marco de los festejos por el centenario de la emisora, considerada la primera fundada en el interior del país y la segunda en Uruguay.