Canadá mereció más pero se llevó un punto ante Bosnia y Herzegovina

Para la segunda mitad, el elenco canadiense creció en el juego y a los 54 minutos una buena jugada dentro del área terminó con un remate que impactó en el travesaño. La respuesta no tardó en llegar y en un mano a mano, Bosnia tuvo la posibilidad de ampliar diferencias pero Crépeau achicó bien la jugada, mandándola al córner.

Canadá estaba haciendo méritos para llegar al gol, algo que sucedió en el minuto 78 del partido. Cyle Larin, que había ingresado un minuto antes, recibió la pelota en la puerta del área de espaldas al arco, se dio media vuelta y sacó un derechazo lapidario para igualar el encuentro.

Canadá mereció más pero se lleva un punto que termina siendo valioso. Durante los noventa minutos, el equipo locatario fue superior a los europeos pero no pudo hacer plasmar esa diferencia en el marcador.

Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tanitoluwa Oluwaseyi.

DT: Jesse Marsch

Bosnia y Herzegovina

Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac, Esmir Bajraktarevi; Ivan Baši, Benjamin Tahirovi, Amar Memic; Ermedin Demirovi y Jovo Lukic.

DT: Sergej Barbarez