Canadá mereció más pero se llevó un punto ante Bosnia y Herzegovina

Continúa la disputa del Mundial, que esta tarde tuvo la apertura del grupo B del certamen. En la ciudad de Toronto, Canadá igualó 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina, resultado que le deja mejor sabor al elenco europeo quien fue superado en el campo de juego.
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Caras y Caretas Diario
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En un partido que comenzó parejo, la situación más clara iba a llegar a los quince minutos cuando un pase desde la izquierdo al punto penal encontró a un delantero canadiense que remató pero encontró muy bien parado al golero bosnio.
Pero el marcador se iba a romper al minuto veinte. Un tiro de esquina para Bosnia y Herzegovina que encontró en el primer palo a Jovo Lukic quien mandó la pelota al fondo del arco para poner el primer gol del encuentro.
Para la segunda mitad, el elenco canadiense creció en el juego y a los 54 minutos una buena jugada dentro del área terminó con un remate que impactó en el travesaño. La respuesta no tardó en llegar y en un mano a mano, Bosnia tuvo la posibilidad de ampliar diferencias pero Crépeau achicó bien la jugada, mandándola al córner.
Canadá estaba haciendo méritos para llegar al gol, algo que sucedió en el minuto 78 del partido. Cyle Larin, que había ingresado un minuto antes, recibió la pelota en la puerta del área de espaldas al arco, se dio media vuelta y sacó un derechazo lapidario para igualar el encuentro.
Canadá mereció más pero se lleva un punto que termina siendo valioso. Durante los noventa minutos, el equipo locatario fue superior a los europeos pero no pudo hacer plasmar esa diferencia en el marcador.
Canadá
Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tanitoluwa Oluwaseyi.
DT: Jesse Marsch
Bosnia y Herzegovina
Nikola Vasilj; Amar Dedi, Nikola Kati, Tarik Muharemovi, Sead Kolašinac, Esmir Bajraktarevi; Ivan Baši, Benjamin Tahirovi, Amar Memic; Ermedin Demirovi y Jovo Lukic.
DT: Sergej Barbarez