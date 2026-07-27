Senado aprobó por unanimidad extensión de intervención en el Casmu

Acceso al fondo de garantía

Los legisladores se comprometen a aprobar el acceso al fondo de garantía en un plazo de hasta 15 días de haber recibido la información del Ejecutivo. También se acordó la elaboración de informes trimestrales de seguimiento de la reestructuración y el cumplimiento de las metas, los que serán remitidos a las Comisiones de Salud del Senado y de Diputados.

El proyecto aprobado en el Senado pasa ahora a la Cámara de Diputados, que lo votará este martes.

Casmu intervenido

En Casmu ya había accedido al fondo de garantía, en agosto de 2024, creado en 2008 para instituciones de asistencia médica con problemas financieros, por más de $ 2.000 millones. Actualmente, la mutualista cuenta con unos 171.000 afiliados.

Desde hace dos años, el Casmu está intervenido por el MSP sin desplazamiento de autoridades, y la última prórroga, que se dictó el 29 de julio de 2025, vence este miércoles 29 de julio. El acuerdo habilita la prórroga de la intervención por dos años más, pero al año el tema vuelve al Parlamento para habilitar el segundo año.