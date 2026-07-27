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Senado aprobó por unanimidad extensión de intervención en el Casmu

El Casmu está intervenido desde hace dos años por el Ministerio de Salud Pública pero sin desplazamiento de autoridades.

Se extiende la intervención en el Casmu.

Se extiende la intervención en el Casmu.

 Gaston Britos / FocoUy
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Un acuerdo entre las bancadas del Frente Amplio (FA) y la oposición permitió la aprobación en general del proyecto. Simultáneamente, los artículos que establecían un nuevo acceso del prestador al fondo de garantía por unos U$S 122 millones y las modificaciones a la gobernanza se desglosaron y vuelven a la Comisión de Salud integrada por diputados y senadores.

La votación del artículo referente al acceso al fondo de garantía por 742.543.719 unidades indexadas (UI), unos $4.920 millones, más de U$S 122 millones, está condicionada a que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento: el plan de reestructuración del Casmu; los informes de los interventores de 2025 y 2026; metas y reportes trimestrales; estados contables de los últimos dos años; nómina de acreedores parabancarios, incluyendo montos y titulares, correspondientes a los últimos tres años; nómina de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco ejercicios; y las auditorías realizadas en los últimos cinco años.

Acceso al fondo de garantía

Los legisladores se comprometen a aprobar el acceso al fondo de garantía en un plazo de hasta 15 días de haber recibido la información del Ejecutivo. También se acordó la elaboración de informes trimestrales de seguimiento de la reestructuración y el cumplimiento de las metas, los que serán remitidos a las Comisiones de Salud del Senado y de Diputados.

El proyecto aprobado en el Senado pasa ahora a la Cámara de Diputados, que lo votará este martes.

Casmu intervenido

En Casmu ya había accedido al fondo de garantía, en agosto de 2024, creado en 2008 para instituciones de asistencia médica con problemas financieros, por más de $ 2.000 millones. Actualmente, la mutualista cuenta con unos 171.000 afiliados.

Desde hace dos años, el Casmu está intervenido por el MSP sin desplazamiento de autoridades, y la última prórroga, que se dictó el 29 de julio de 2025, vence este miércoles 29 de julio. El acuerdo habilita la prórroga de la intervención por dos años más, pero al año el tema vuelve al Parlamento para habilitar el segundo año.

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