Keiko Fujimori asume este martes la presidencia de Perú

Tanto Jerí como Balcázar asumieron la presidencia por sucesión constitucional, pues en Perú cuando un jefe de Estado es destituido, éste debe ser reemplazado por el presidente del Congreso, cargo que ambos detentaban al momento de asumir el poder.

Antes de Jerí ocupaba la presidencia Dina Boluarte, quien gobernó desde diciembre de 2022 hasta octubre de 2025, y ocupó el cargo cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo (20212-2022), el último mandatario elegido en comicios, destituido por el Congreso tras un presunto intento de golpe de Estado.

Fujimori ganó por poco

La flamante mandataria iniciará su gestión con un nuevo Congreso, elegido en los mismos comicios generales en los que ella ganó su pase al balotaje presidencial, donde derrotó por apenas 49.641 votos en el balotaje a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (izquierda).

Keiko se alista a gobernar con un cambio importante en la política peruana: el Congreso pasará a ser nuevamente bicameral (senadores y diputados), luego de que en 1993 el Parlamento se volviera unicameral.

Así, Fujimori gobernará con una Cámara de Diputados de 130 representantes, y un Senado de 60 representantes, instancias que fueron instaladas el pasado domingo, 26 de julio, aunque no ejercerán funciones hasta que la presidenta electa asuma.

En las elecciones por las mesas directivas (compuestas por el presidente de una cámara y tres vicepresidentes), en Diputados ganó la presidencia la oposición, y en el Senado el oficialismo.

En la actual composición política de Perú, la presidencia del Senado es crucial, pues es la única institución que no puede ser disuelta por ninguna otra, teniendo además la potestad de destituir al presidente o tener total capacidad de veto contra la Cámara de Diputados.

Con el Senado controlado por el oficialismo, Fujimori se alista a iniciar un administración en la que, al parecer, tendrá una oposición muy débil en el Legislativo.

Asume este martes

El nuevo mandato culminará el 28 de julio de 2031, estando prohibida la reelección inmediata.

El día de la transmisión de mando, Fujimori jurará al cargo ante el presidente de la Cámara de Senadores y presidente del Congreso, Miguel Torres, quien a su vez ejerce la segunda vicepresidencia del Ejecutivo.

La transmisión de mando tendrá lugar en la sede del parlamento, en Lima, luego de lo cual, ya investida como presidenta, Fujimori dirigirá un mensaje televisado al país, donde expondrá los lineamientos generales de lo que será la política de su Gobierno.

Posteriormente, la presidenta se dirigirá al Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, para recibir los honores de Estado por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Va Orsi

Luego de los actos protocolares, la flamante mandataria recibirá el saludo de los jefes de Estado y altos funcionarios extranjeros que han confirmado su asistencia a la toma de mando.

Los altos funcionarios y jefes de Estado que han confirmado su asistencia son el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau; el rey de España, Felipe VI, así como los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile) y Javier Milei (Argentina).

Desde la Presidencia aún no se ha confirmado con qué altos funcionarios Fujimori sostendrá reuniones privadas.

Luego de los saludos con los altos funcionarios y presidentes, Fujimori tomará juramento a su primer gabinete presidencial.

Como cierre de la jornada, la presidenta peruana ofrecerá una recepción oficial para todos los asistentes en el Palacio de Gobierno.

Como es tradición en Perú, el miércoles 29 de julio se realizará el Desfile por Fiestas Patrias, en conmemoración de un año más de la independencia del país, el cual será presidido por la flamante mandataria.

(Sputnik)