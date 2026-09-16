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Deportes Fluminense |

a semis

Canobbio metió a Fluminense entre los mejores cuatro de la Libertadores

Fluminense, si bien perdió 2 a 1 ante Platense, se metió en las semifinales de la Copa Libertadores gracias al partido de ida.

Canobbio metió a Fluminense entre los mejores cuatro de la Libertadores.

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Fluminense se transformó en el primer equipo semifinalista de la Copa Libertadores. Si bien el equipo brasilero cayó ante Platense, un tanto de Agustín Canobbio en la revancha los metió entre los cuatro mejores quipos del máximo torneo de clubes.

El encuentro se abrió a los 30 minutos, cuando luego de una jugada por derecha, la pelota rebotó en Millán y le quedó servida a Mainero quien sacó un gran derechazo para poner el primero tanto calamar.

Sobre el cierre de la primera parte iba a llegar el segundo tanto con el que el elenco argentino se iba a ilusionar. Nuevamente apareció Mainero por derecha, fue hasta el fondo, mandó un gran centro que conectó con la cabeza de Sepúlveda quien mandó la pelota al fondo de la red para el delirio del todos los hinchas de Platense.

Pero en la segunda mitad iba a llegar un baldazo de agua fría. Hulk se hizo con la pelota por el centro de la cancha, abrió a la izquierda para Agustín Canobbio quien ingresó al área y con una jugada individual muy buena, descontó para Fluminense en un tanto que significó la clasificación para el equipo brasilero.

Agustín Canobbio fue titular en Fluminense mientras que Martín Barrios jugó los noventa minutos en Platense que tuvo a Nicolás López en el banco de suplentes.

Hoy dos nuevos semifinalistas

Esta noche habrá dos encuentros por la revancha de los cuartos de final. Desde las 19:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito recibirá a Palmeiras buscando revertir el resultado favorable para el equipo brasilero. Wilmar Roldán será el árbitro.

Desde las 21:30, Jesús Valenzuela arbitrará el partido entre Corinthians y Estudiantes de La Plata en el Neo Química Arena. La serie está igualada a uno.

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