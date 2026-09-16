Canobbio metió a Fluminense entre los mejores cuatro de la Libertadores.

Pero en la segunda mitad iba a llegar un baldazo de agua fría. Hulk se hizo con la pelota por el centro de la cancha, abrió a la izquierda para Agustín Canobbio quien ingresó al área y con una jugada individual muy buena, descontó para Fluminense en un tanto que significó la clasificación para el equipo brasilero.

Agustín Canobbio fue titular en Fluminense mientras que Martín Barrios jugó los noventa minutos en Platense que tuvo a Nicolás López en el banco de suplentes.

Hoy dos nuevos semifinalistas

Esta noche habrá dos encuentros por la revancha de los cuartos de final. Desde las 19:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito recibirá a Palmeiras buscando revertir el resultado favorable para el equipo brasilero. Wilmar Roldán será el árbitro.

Desde las 21:30, Jesús Valenzuela arbitrará el partido entre Corinthians y Estudiantes de La Plata en el Neo Química Arena. La serie está igualada a uno.