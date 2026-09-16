Quedó definida la primera semifinal de la Copa Sudamericana, donde Boca Juniors se verá la cara ante Vasco da Gama. El xeneize ganó con un tanto del lateral uruguayo Leandro Lozano, mientras que los brasileros eliminaron a Independiente Santa Fe.
está la primera semifinal
Lozano convirtió para Boca Juniors que jugará semifinales de la Sudamericana
El xeneize igualó ante San Pablo y gracias al resultado de la ida, logró sellar su nombre entre los mejores cuatro del torneo. Su rival será Vasco da Gama.