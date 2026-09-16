Lozano convirtió para Boca Juniors que jugará semifinales de la Sudamericana

En un partido muy especial para él, Leandro Lozano marcó el camino para la clasificación de Boca Juniors ante San Pablo en el Estadio Morumbí. El uruguayo marcó el camino para el equipo argentino con un gran tanto luego de aprovechar un error en la salida paulista y convertir de zurda el primer tanto. Pese a que sobre el final del partido Robert Arboleda igualó el partido, la clasificación fue para Boca Juniors por el triunfo en el partido de ida.