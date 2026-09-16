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Deportes Boca Juniors | Vasco da Gama |

está la primera semifinal

Lozano convirtió para Boca Juniors que jugará semifinales de la Sudamericana

El xeneize igualó ante San Pablo y gracias al resultado de la ida, logró sellar su nombre entre los mejores cuatro del torneo. Su rival será Vasco da Gama.

Lozano le dio el triunfo a Boca Juniors.

Lozano le dio el triunfo a Boca Juniors.

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Quedó definida la primera semifinal de la Copa Sudamericana, donde Boca Juniors se verá la cara ante Vasco da Gama. El xeneize ganó con un tanto del lateral uruguayo Leandro Lozano, mientras que los brasileros eliminaron a Independiente Santa Fe.

En un partido muy especial para él, Leandro Lozano marcó el camino para la clasificación de Boca Juniors ante San Pablo en el Estadio Morumbí. El uruguayo marcó el camino para el equipo argentino con un gran tanto luego de aprovechar un error en la salida paulista y convertir de zurda el primer tanto. Pese a que sobre el final del partido Robert Arboleda igualó el partido, la clasificación fue para Boca Juniors por el triunfo en el partido de ida.

Además, en Brasil, Vasco da Gama derrotó por 2 a 0 a Independiente Santa Fé, resultado que le permitió sellar su pasaje a las semifinales. Bruno Duarte y David marcaron los goles para los brasileros que tuvieron a Alan Saldivia y José Luis Rodríguez como titulares; mientras que los comandados por Pablo Repetto tuvieron a Franco Fagúndez desde el comienzo.

¿Cómo sigue la Sudamericana?

Esta noche habrá un único encuentro. Desde las 19:00 horas, Atlético Mineiro estará recibiendo en el Arena MRV a Santos, quien ganó el encuentro de ida por 2 a 0. Facundo Tello será el árbitro principal del partido.

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