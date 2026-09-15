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Deportes Fluminense | Pais Vasco | Santa Fe

semana decisiva

Comienzan a definirse los semifinalistas de la Libertadores y Sudamericana

Platense jugará ante Fluminense por la Libertadores; Vasco da Gama recibirá a Independiente Santa Fé y San Pablo jugará ante Boca Juniors por Sudamericana.

Se definen los semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se definen los semifinalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana.

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Este martes estarán comenzando a disputarse los encuentros de vuelta correspondientes a los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. De esta manera, estaremos conociendo los primeros equipos que integrarán el cuadro final del torneo.

Por el máximo torneo intercontinental de clubes, habrá un único encuentro este martes. Platense recibirá en el Estadio Ciudad de Vicente Lopez a Fluminense, buscando revertir el adverso resultado obtenido en la ida dónde cayó por 2 a 0. El chileno, Cristián Reyes, será el árbitro principal del partido.

Miércoles 16 de setiembre

  • 19:00 - Liga de Quito vs Palmeiras
  • 21:30 - Corinthians vs Santos

Jueves 17 de setiembre

  • 21:30 - Flamengo vs Independiente del Valle

Copa Sudamericana

Por el segundo torneo en grado de importancia para los equipos de la Conmebol, este martes habrá dos partidos. A partir de las 19:00 horas, Vasco da Gama recibirá a Independiente Santa Fé en el Estádio São Januário, en una serie que está igualada y tendrá a Alexis Herrera como árbitro principal.

A las 21:30 con Gustavo Tejera como árbitro principal, San Pablo recibirá en el Estadio Morumbí a Boca Juniors, buscando revertir el 1 a 0 que obtuvo el xeneize en el partido de ida.

Miércoles 16 de setiembre

  • 19:00 - Atlético Mineiro vs Santos

Jueves 17 de setiembre

  • 21:30 - MC Torque vs Cienciano

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