Este martes estarán comenzando a disputarse los encuentros de vuelta correspondientes a los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. De esta manera, estaremos conociendo los primeros equipos que integrarán el cuadro final del torneo.
semana decisiva
Comienzan a definirse los semifinalistas de la Libertadores y Sudamericana
Platense jugará ante Fluminense por la Libertadores; Vasco da Gama recibirá a Independiente Santa Fé y San Pablo jugará ante Boca Juniors por Sudamericana.