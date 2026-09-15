Comienzan a definirse los semifinalistas de la Libertadores y Sudamericana

19:00 - Liga de Quito vs Palmeiras

21:30 - Corinthians vs Santos

Jueves 17 de setiembre

21:30 - Flamengo vs Independiente del Valle

Copa Sudamericana

Por el segundo torneo en grado de importancia para los equipos de la Conmebol, este martes habrá dos partidos. A partir de las 19:00 horas, Vasco da Gama recibirá a Independiente Santa Fé en el Estádio São Januário, en una serie que está igualada y tendrá a Alexis Herrera como árbitro principal.

A las 21:30 con Gustavo Tejera como árbitro principal, San Pablo recibirá en el Estadio Morumbí a Boca Juniors, buscando revertir el 1 a 0 que obtuvo el xeneize en el partido de ida.

Miércoles 16 de setiembre

19:00 - Atlético Mineiro vs Santos

Jueves 17 de setiembre