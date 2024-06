Carrasco habló sobre la selección uruguaya, defendió a Bielsa y también lo criticó

Carrasco hizo alusión al encuentro contra los panameños y polemizó con quienes consideran que a Uruguay le faltó intensidad o más juego. “No podes estar los 90 minutos haciendo caños, metiendo pases de gol, haciendo goles, porque no existe la perfección. Es así la filosofía del fútbol nuestro, porque me pongo también ahí primero en la fila de los defensores de Bielsa. Es imposible mantener la intensidad o la generación ofensiva los 90 minutos. No es que te tomes licencia, sino que el rival toma precauciones porque saben que si se descuidan se pueden comer una goleada histórica” destacó JR entrevistado por Carve Deportiva.