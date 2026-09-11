Carreño mete mano en el equipo y finalmente son cuatro los cambios

Así las cosas, el once de Carreño para enfrentar este sábado a Wanderers en el Viera a partir de la hora 16:30 sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.

Con esa alineación es muy probable que el. sistema táctico sea un 4-2-3-1, buscando un mayor poder ofensivo..

Ya están los jueces para el partido del sábado. Javier Burgos es el juez principal, acompañado de Héctor Bergalo y Alberto Piriz. Mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García.

Nacional en el Clausura

Tras cinco fechas, Nacional tiene 7 puntos en el Torneo Clausura, uno más que Peñarol luego de la quita de una unidad que sufrieron los carboneros por los incidentes en el clásico, aunque los aurinegros tienen pendiente su partido ante Montevideo City Torque.

Liverpool es el líder del torneo con 13 puntos y los ciudadanos están segundos con 12 y Cerro tiene 10 unidades.

En la Tabla Anual, Nacional tiene 42, siete puntos menos que los lideres Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing.

Los albos se encuentran quintos, en zona de Copa Sudamericana, con el mismo puntaje que Wanderers, sexto, y su rival este sábado.