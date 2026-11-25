“Resulta inadmisible que, habiendo recibido los clubes los ingresos correspondientes a los derechos de televisión, aún persistan los incumplimientos salariales”, expresó la institución.

La exigencia contra los clubes involucrados

El comunicado también advierte que este tipo de situaciones atenta contra la credibilidad, la sostenibilidad y la profesionalización del fútbol uruguayo. En ese sentido, la MUFP exigió a las instituciones involucradas la inmediata regularización de los pagos e instó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a adoptar medidas para evitar que estos episodios se repitan.

Por último, la gremial remarcó que el cumplimiento de las obligaciones salariales no puede quedar sujeto a la voluntad ni a las prioridades de cada institución y cerró con una consigna: “Cobrar por el trabajo realizado no es una concesión, es un derecho”.