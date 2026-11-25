La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) manifestó su preocupación y rechazo ante el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre por parte de Cerrito, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.
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A través de un comunicado publicado este 24 de noviembre, la gremial advirtió que la situación afecta directamente a los futbolistas y sus familias, comprometiendo su estabilidad económica y vulnerando sus derechos como trabajadores.
Desde la Mutual cuestionaron que los incumplimientos persistan pese a que los clubes recibieron los ingresos correspondientes a los derechos de televisión. Además, señalaron que se ha trabajado intensamente en la construcción de mecanismos que brinden garantías y certezas de cobro a los jugadores.
“Resulta inadmisible que, habiendo recibido los clubes los ingresos correspondientes a los derechos de televisión, aún persistan los incumplimientos salariales”, expresó la institución.
La exigencia contra los clubes involucrados
El comunicado también advierte que este tipo de situaciones atenta contra la credibilidad, la sostenibilidad y la profesionalización del fútbol uruguayo. En ese sentido, la MUFP exigió a las instituciones involucradas la inmediata regularización de los pagos e instó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a adoptar medidas para evitar que estos episodios se repitan.
Por último, la gremial remarcó que el cumplimiento de las obligaciones salariales no puede quedar sujeto a la voluntad ni a las prioridades de cada institución y cerró con una consigna: “Cobrar por el trabajo realizado no es una concesión, es un derecho”.