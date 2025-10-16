Categórica postura de OFI ante la grave denuncia de Rio Negro contra la AUF

Según explicó el presidente de la institución, desde la asociación les habían informado a los clubes que pertenecen a OFI, que el único gasto que iban a tener era el de una ambulancia, los médicos y una camilla, mientras que lo referente a la seguridad, árbitros y traslados corrían por cuenta de la AUF.

“Antes del sorteo y de saber que nos tocaba enfrentar a Peñarol, nos dijeron que los clubes de OFI íbamos a ser locatario y que no íbamos a tener ningún gasto”, aseguró Rodríguez. Según explicó, esto se dio en las últimas ediciones e incluso en esta, “si hablas con los otros clubes de OFI, los gastos de jueces, traslados y seguridad, los pagó la AUF”.

“Si sabíamos que nos iban a cobrar todos estos rubros, tal vez nos convenía negociar con Peñarol la localía”. Reveló que “llegamos a obtener una oferta para vender la localía, sabiendo esto capaz nos hubiera convenido fijar el Viera o el Centenario, que fueron dos escenarios que se manejaron”

La postura de OFI y amenaza sobre no participación

Gabriel Rodríguez contó que el representante de OFI en la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, Martín Atilio, puso su cargo a disposición en el momento en que la nota de Río Negro llegó a la Mesa Ejecutiva de OFI. Según expresó el presidente, “no queríamos que esa carta tomara estado público”.

“Desde OFI emitieron un comunicado apoyando a Río Negro, retiró a la gente de OFI y plantea que en el próximo congreso de OFI se evalúe no participar más de la Copa AUF Uruguay”, reveló Rodríguez.