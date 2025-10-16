Categórica postura de OFI ante la grave denuncia de Rio Negro contra la AUF

Gran malestar en filas de Río Negro de San José, quienes denunciaron que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a quienes acusan de cobrarle un dinero por el partido en el que el elenco maragato se enfrentó a Peñarol por la Copa AUF Uruguay, cuando se habría prometido que los clubes de OFI no debían pagar ningún gasto.
El presidente de Río Negro de San José, Gabriel Rodríguez, habló en exclusiva con el programa Tarde de Fútbol, en dónde calificó como “desprolija” el desarrollo de la Copa AUF Uruguay, que ha ido cambiando de formato durante estos cuatro años de disputa.
La denuncia de Rio Negro
En las últimas horas, se conoció una carta enviada por el equipo de San José, en dónde da cuenta a la Mesa Ejecutiva de OFI, que desde la AUF se le envió un mail con la liquidación por los gastos que se produjeron en el encuentro ante Peñarol.
Según explicó el presidente de la institución, desde la asociación les habían informado a los clubes que pertenecen a OFI, que el único gasto que iban a tener era el de una ambulancia, los médicos y una camilla, mientras que lo referente a la seguridad, árbitros y traslados corrían por cuenta de la AUF.
“Antes del sorteo y de saber que nos tocaba enfrentar a Peñarol, nos dijeron que los clubes de OFI íbamos a ser locatario y que no íbamos a tener ningún gasto”, aseguró Rodríguez. Según explicó, esto se dio en las últimas ediciones e incluso en esta, “si hablas con los otros clubes de OFI, los gastos de jueces, traslados y seguridad, los pagó la AUF”.
“Si sabíamos que nos iban a cobrar todos estos rubros, tal vez nos convenía negociar con Peñarol la localía”. Reveló que “llegamos a obtener una oferta para vender la localía, sabiendo esto capaz nos hubiera convenido fijar el Viera o el Centenario, que fueron dos escenarios que se manejaron”
La postura de OFI y amenaza sobre no participación
Gabriel Rodríguez contó que el representante de OFI en la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, Martín Atilio, puso su cargo a disposición en el momento en que la nota de Río Negro llegó a la Mesa Ejecutiva de OFI. Según expresó el presidente, “no queríamos que esa carta tomara estado público”.
“Desde OFI emitieron un comunicado apoyando a Río Negro, retiró a la gente de OFI y plantea que en el próximo congreso de OFI se evalúe no participar más de la Copa AUF Uruguay”, reveló Rodríguez.