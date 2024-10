Cavani rompió el silencio: "Di todo lo que tenía para darle a mi selección"

Cavani recordó que “era hermoso ponerme la camiseta de mi país, pero hay otros a los que les está tocando y les deseo lo mejor. Mi momento en la selección y lo que tenía, lo di, y hoy quiero darlo acá. No me detengo a pensar si podría estar o no. Ya está”.

Además, confesó que le "hubiera gustado jugar un partido, haber hecho dos goles e irme así. O irme campeón, pero si fuera así todos nos iríamos como campeones del mundo. Llegó un punto y me fui. Todo sigue. Hay que seguir y hay que ir para adelante buscando lo mejor donde estás, creciendo. No le quiero reprochar nada a nadie ni a mí. Estoy contento y feliz”.

Finalmente, respecto a su decisión de dejar la selección, contó que “no me da ganas de llorar porque dejé la selección, no me lamento nada ni me reprocho nada, porque desde el día que decidí ser jugador profesional, viví al máximo. Y muchas veces di más de lo que tenía para dar”.

Su relación con Marcelo Bielsa

En la entrevista brindada a F90, Edinson Cavani detalló que nunca habló con el entrenador de Uruguay, y entiende que tiene sus motivos para no haberlo convocado. “Él tendrá sus motivos. Si fue a propósito o no, para que los grandes fuéramos dejando la selección, no lo sé. Siempre le voy a desear lo mejor a la selección y yo enfrento el presente que me toca vivir y doy el máximo por lo que me toca hacer hoy, que es estar en Boca. No tengo nada contra él ni contra nadie”, manifestó.

A veces no sabés por qué motivo hay ciertos comportamientos. A veces hay otros tipos de intereses y decisiones, y por ahí no es solo un entrenador. El fútbol es tan difícil en todo lo que es el detrás de escena, que el jugador desconoce y va descubriendo con el tiempo. A veces te ponés a buscarle la vuelta y no llegás nunca a la respuesta. Es inútil perder tiempo y detenerse en eso. Y decís ‘hoy quiero esto’, y punto”, sentenció.