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Deportes Nacional, | Gran Parque Central | Juventud de Las Piedras

Noche complicada

Nacional vio la luz al final del camino: lo dio vuelta con diez hombres y cerró el semestre con una sonrisa

Nacional terminó sufriendo el primer tiempo pero supo reaccionar a tiempo ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central.

Nacional sufrió pero se llevó un triunfo ante Juventud de las Piedras.

Nacional sufrió pero se llevó un triunfo ante Juventud de las Piedras.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Cuando parecía que el semestre iba a terminar de la peor manera, Nacional encontró carácter, reacción futbolística y el apoyo de su gente para revertir una noche complicada. El equipo tricolor derrotó 2-1 a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central por la cuarta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, en un partido que comenzó perdiendo y que terminó jugando con diez futbolistas.

El desahogo de Jorge Bava

La victoria tuvo sabor a desahogo para un equipo que atravesó meses difíciles y que llegaba al encuentro rodeado de cuestionamientos. Sin embargo, cuando más lo necesitaba, logró encontrar respuestas dentro de la cancha para despedirse de su público con una alegría.

El conjunto dirigido por Jorge Bava sufrió un duro golpe sobre el cierre de la primera mitad. A los 41 minutos, un error en la salida de Juan Ignacio García fue aprovechado por Bruno Larregui, que puso el 1-0 para el equipo pedrense y silenció por momentos al Parque Central.

La situación se complicó aún más para los albos cuando, a los 60 minutos, Tomás Viera vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Nacional con un hombre menos para afrontar la última media hora de juego.

La reacción de Nacional

Lejos de resignarse, el tricolor reaccionó. Con empuje, intensidad y una actitud que su hinchada reclamaba desde hacía semanas, fue en busca del empate. El premio llegó a los 64 minutos cuando Emiliano Ancheta apareció para establecer la igualdad y devolverle la esperanza a los locales.

Con el empate, Nacional tomó confianza y fue por más. Juventud sintió el desgaste y el equipo albo comenzó a inclinar la cancha a su favor pese a la inferioridad numérica. Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate, apareció Luciano Boggio a los 87 minutos para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo en las tribunas.

La noche tuvo además un clima especial en las gradas. Durante varios pasajes del encuentro se percibió la tensión acumulada por una campaña irregular, aunque tras la reacción del equipo los reproches dieron paso a los aplausos y al reconocimiento por la entrega mostrada en el tramo final.

Con esta victoria, Nacional cierra la primera parte de la temporada con un triunfo que no borra las dificultades vividas durante el semestre, pero que al menos deja una señal positiva de cara a lo que viene. En una noche complicada, con el marcador en contra y un hombre menos, el tricolor encontró argumentos para revertir la historia y regalarle a su gente una despedida mucho más alentadora de la que parecía escrita.

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