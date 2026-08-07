UTE recompuso más de 45 mil servicios interrumpidos por el temporal

Los departamentos más afectados por el temporal

Además de Maldonado, otros departamentos con afectaciones fueron Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, con un pico máximo que se registró a las 23:00 horas. En Rivera y Paysandú, las interrupciones se dieron en la tarde del jueves, por lo cual los trabajos de reconexión están más avanzados. “Vamos a seguir hasta que el último cliente cuente con el servicio”, afirmó Cabrera.

“Lo principal en estas situaciones es identificar dónde están esos daños y empezar a trabajar de manera organizada y segura para que los recursos que tenemos disponibles vayan allí donde están esas fallas más grandes”, para después trabajar en la reconexión de todos los servicios, profundizó la presidenta de UTE.