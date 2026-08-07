UTE recompuso más de 45 mil servicios interrumpidos por el temporal

En la mañana de este viernes 7, UTE recompuso el 40% de los 64.721 servicios de energía eléctrica interrumpidos durante la jornada anterior, tras el paso del ciclón extratropical. La tarea de los técnicos del ente redujo la cantidad de conexiones discontinuadas y al mediodía resta vincular al sistema a 19.651 servicios, informó la presidenta del organismo, Andrea Cabrera.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De ese total, Maldonado concentra 6.721 avisos por falta de servicio, detalló la jerarca.
El evento meteorológico ocurrido entre el jueves 6 y la madrugada del viernes 7 provocó cortes en las líneas eléctricas, caída de columnas y de transformadores de pequeño y mediano porte, explicó Cabrera, en una rueda de prensa.
Los departamentos más afectados por el temporal
Además de Maldonado, otros departamentos con afectaciones fueron Rocha, Cerro Largo, Treinta y Tres, con un pico máximo que se registró a las 23:00 horas. En Rivera y Paysandú, las interrupciones se dieron en la tarde del jueves, por lo cual los trabajos de reconexión están más avanzados. “Vamos a seguir hasta que el último cliente cuente con el servicio”, afirmó Cabrera.
“Lo principal en estas situaciones es identificar dónde están esos daños y empezar a trabajar de manera organizada y segura para que los recursos que tenemos disponibles vayan allí donde están esas fallas más grandes”, para después trabajar en la reconexión de todos los servicios, profundizó la presidenta de UTE.