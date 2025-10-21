Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Cerro | AUF

Sin garantías... en el Trócoli

Cerro vs Peñarol iría sin hinchada visitante ante temor policial por supuestas "emboscadas"

El partido en el Trócoli se jugaría sin público de Peñarol por supuesta información que maneja el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) habrían tomado la decisión conjunta de prohibir la asistencia de público visitante (hinchas del Club Atlético Peñarol) al próximo encuentro entre el Club Atlético Cerro y Peñarol, a disputarse en el Estadio Luis Trócoli, según lo informado por Eduardo Preve.

La medida de seguridad se implementa tras evaluar informes de inteligencia y seguridad que señalan un alto riesgo de incidentes graves.

Informes internos consultados por las autoridades indican la existencia de amenazas de posibles emboscadas dirigidas a los simpatizantes del equipo visitante en las inmediaciones del barrio Cerro.

En consecuencia, para prevenir cualquier altercado o situación de violencia y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, se estaría resolviendo que el partido se juegue exclusivamente con público local (hinchas de Cerro), lo que afectaría directamente a Peñarol y sus hinchas.

