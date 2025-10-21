Cerro vs Peñarol iría sin hinchada visitante ante temor policial por supuestas "emboscadas"

El Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) habrían tomado la decisión conjunta de prohibir la asistencia de público visitante (hinchas del Club Atlético Peñarol) al próximo encuentro entre el Club Atlético Cerro y Peñarol, a disputarse en el Estadio Luis Trócoli, según lo informado por Eduardo Preve.
La medida de seguridad se implementa tras evaluar informes de inteligencia y seguridad que señalan un alto riesgo de incidentes graves.
Informes internos consultados por las autoridades indican la existencia de amenazas de posibles emboscadas dirigidas a los simpatizantes del equipo visitante en las inmediaciones del barrio Cerro.
En consecuencia, para prevenir cualquier altercado o situación de violencia y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, se estaría resolviendo que el partido se juegue exclusivamente con público local (hinchas de Cerro), lo que afectaría directamente a Peñarol y sus hinchas.