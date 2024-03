Clásico: Aguirre podría tener sorpresas tácticas para el encuentro

El resto de los convocados son Leonardo Coelho, Martín Gianoli, Diego Sosa, Franco González, Ignacio Sosa, Gastón Ramírez, Matheus Babi, Ángel González y José Neris.

Homenaje a Fernando Morena

Fernando Morena recibirá un gran homenaje de parte de la falange carbonera, y lo merece. El histórico futbolista, máximo artillero con la malla oro y negra, con 350 tantos oficiales, es el máximo anotador en la historia de todos los clubes de nuestro país. También tiene los récords de 36 goles en un solo campeonato uruguayo y de 7 conquistas en un solo partido.

Es el máximo scorer en los torneos prelibertadores y el mayor goleador nativo a nivel de la Copa Libertadores.

Por las liguillas prelibertadores jugó 38 partidos y anotó 38 goles y por la Copa Libertadores actuó en 77 juegos y anotó 37 tantos. ES Campeón Intercontinental de Clubes (1982) y Campeón de la Copa Libertadores de América (1982). Siete veces campeón uruguayo (1973-1974-1975-1978-1979-1981-1982).

Tuvo 49 presencias en clásicos y anotó 27 dianas ante el rival tradicional (siempre que el "Nando" anotó, Peñarol no perdió el duelo). Ganador clásico: 49 PJ: 21 PG – 20 PE - 8 PP.

Las palabras de Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló en Minuto 1, de Carve Deportiva, sobre el Potrillo y el encuentro con los albos. "Ayer estuve con los muchachos en la práctica y después me vine para Minas. Llegaré al clásico sobre las 14.00 horas. Está todo tranquilo y organizado para hoy. Desde temprano están trabajando los funcionarios de seguridad en el Campeón del Siglo.

Y añadió: "Vamos a hacer todo lo posible para que no se dañen más unidades de transporte, por eso sacamos los comunicados. Hemos hablado con las diferentes compañías. Los clásicos son partidos aparte y no es una frase hecha. El que se confía puede llegar a tener un problema".

Por otro lado, se refirió a su vínculo con Aguirre y expresó cómo lo ve en Peñarol: "Convivo y charlo todo el tiempo con Aguirre. Está viviendo de forma muy especial este pasaje por Peñarol. Lo vive de forma intensa, lo noto muy convencido de lo que él quiere".

Sobre el homenaje a Morena aseguró que surgió "desde la hinchada" y que el club apoyó con dinero y logística. "Cuando nos mostraron las imágenes nos erizó la piel", remató.

Con respecto a las expectativas ante el clásico de este viernes, expresó: "Con un triunfo damos un buen paso, pero no creo que un campeonato se cierre en una fecha 6. No pregunto el equipo ni me lo dicen. Es algo que evito hablar por respeto al trabajo del cuerpo técnico y la privacidad de Los Aromos".