Clásico: Defensor Sporting lo dio vuelta y le ganó a Danubio 2 a 1

La visita, que era superior, abrió el marcador a los 11’. Tras un envío frontal, Sergio Núñez peleó la pelota y le ganó a los zagueros violetas, para luego aprovechar un despeje en falso de Patricio Pacífico y abrir la cancha hacia Lucas Sanseviero, que colocó un centro que rebotó en Juan Viacava y desvió la trayectoria de la pelota, y Kevin Dawson no pudo hacer nada para evitar el 1-0.

El violeta creció con el correr de los minutos y comenzó a jugar en campo rival. A los 31’, Nahuel Furtado avisó con un disparo de media distancia que se fue ancho.

Los locales aprovecharon su mejoría y lo hicieron reflejar en el marcador en el minuto 36 tras un contragolpe letal. Luego de una pérdida franjeada en tres cuartos, Guillermo de los Santos colocó un balón largo para José Álvarez, que desbordó por izquierda y asistió a Lucas Agazzi, quien definió en el segundo palo y puso el 1-1.

Defensor fue más y se lo llevó

En el complemento, el trámite decayó ya que ambos equipos reflejaron la preocupación de no recibir otro gol. Lo cierto era que Danubio se quedó con el paso del segundo tiempo y Defensor comenzó a superarlo. Los violetas le ganaban la mitad de la cancha a los danubianos y empezaban a hacer méritos para llevarse el encuentro.

Diego Abreu malogró una chance clarísima, pero más tarde los locales tuvieron revancha. A los 75 minutos, el asistente Carlos Barreiro anuló de forma dudosa -por entender que había offside- un gol de cabeza de Patricio Pacífico; sin embargo, Christian Ferreyra y Martín Soppi, quienes estaban en el VAR, corrigieron y confirmaron el 2-1.

Sobre el final, Alexander Machado vio la tarjeta roja por una durísima infracción sobre Mayada, que fue revisada por Tejera en el VAR (inicialmente, había mostrado la amarilla).

Tras el pitazo final de Tejera, el violeta llegó a 15 puntos en el Clausura e igualó la línea de Boston River, ambos escoltas de los líderes, Peñarol y Cerro Largo, que tienen 16. Por su parte, el franjeado quedó noveno con diez puntos en el campeonato corto.