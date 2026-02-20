Nacional cambia los laterales, un volante y un extremo para enfrentar a Progreso

Si se llega a confirmar este equipo Viera mete 4 cambios con respecto a la semana pasada. Salen del equipo los dos laterales, Emiliano Ancheta y Federico Bais, uno volante, Christian Oliva, y un extremo Baltasar Barcia.

En el banco de suplentes estará Ignacio Suárez, Agutín Rogel o Paolo Calione, Emiliano Ancheta, Federico Bais, el Ojito Nicolás Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Gonzalo Carneiro, Agustín dos Santos y Exequiel Mereles o el colombiano Jhon Guzmán.

Pensando en el clásico

A falta de más de una semana y con estos cambios, si el sábado no hay lesionados o expulsados y el rendimiento mejora, es muy probable que el once que enfrente a Peñarol el 1° de marzo en el Gran Parque Central, sea este, o muy similar. Es también muy probable que Agustín Rogel tenga algunos minutos en en Durazno, y porque no, pensar en una línea de tres para el clásico.

El otro tema es como estará Nicolas López y si tendrá algún minuto ante Progreso, también pensando en el clásico.

El partido entre Nacional y Progreso en Durazno, será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado por Nicolás Taran y Nicolás Piaggio, mientras que el árbitro Var será Andrés Cunha.