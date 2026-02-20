Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Jadson Viera |

Mete mano

Nacional cambia los laterales, un volante y un extremo para enfrentar a Progreso

A una semana del clásico, Jadson Viera mete cuatro cambios para enfrentar al gaucho en Durazno por la tercera fecha del Apertura.

Juan de Dios Pintado sería titular mañana en Nacional.

Juan de Dios Pintado sería titular mañana en Nacional.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

Nacional visitará este sábado a Progreso en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno con la idea de ganar, mejorar desde lo futbolístico e ir delineando el once para el partido clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Jadson Viera realiza este viernes el último entrenamiento táctico antes de viajar para jugar con el gaucho. El técnico de Nacional hará cambios con respecto al equipo que entró jugando ante Racing la fecha anterior.

En este caso, Viera seguramente coloque a Luis Mejía en el arco; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Tomás Veron Lupi, Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Rodrigo Martínez.

Si se llega a confirmar este equipo Viera mete 4 cambios con respecto a la semana pasada. Salen del equipo los dos laterales, Emiliano Ancheta y Federico Bais, uno volante, Christian Oliva, y un extremo Baltasar Barcia.

En el banco de suplentes estará Ignacio Suárez, Agutín Rogel o Paolo Calione, Emiliano Ancheta, Federico Bais, el Ojito Nicolás Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Gonzalo Carneiro, Agustín dos Santos y Exequiel Mereles o el colombiano Jhon Guzmán.

Pensando en el clásico

A falta de más de una semana y con estos cambios, si el sábado no hay lesionados o expulsados y el rendimiento mejora, es muy probable que el once que enfrente a Peñarol el 1° de marzo en el Gran Parque Central, sea este, o muy similar. Es también muy probable que Agustín Rogel tenga algunos minutos en en Durazno, y porque no, pensar en una línea de tres para el clásico.

El otro tema es como estará Nicolas López y si tendrá algún minuto ante Progreso, también pensando en el clásico.

El partido entre Nacional y Progreso en Durazno, será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado por Nicolás Taran y Nicolás Piaggio, mientras que el árbitro Var será Andrés Cunha.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar