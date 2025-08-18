Clausura: Cerro Largo cierra la fecha con posibilidades de ser único líder

En una fecha cargada de resultados importantes y relevantes, este lunes se estará cerrando la tercera del Clausura en un partido en que Cerro Largo puede quedar como el único líder del segundo torneo corto del año, tras las caídas de Peñarol y Racing.
El encuentro enfrentará a los arachanes ante Danubio, partido que se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Ubilla de Melo y contará con el arbitraje de Federico Arman quien estará junto a Mathías Muniz y Franco Mieres, mientras Juan Cianni será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec y Bruno Sacarelo.
Resultados fecha 3 del Clausura
A falta de un encuentro para el cierre de la tercera fecha, lo más destacado pasa por la derrota de Peñarol ante Boston River, que pierde pisada en la Anual gracias al triunfo de Nacional que volvió a tomar seis de ventaja. Juventud de Las Piedras y Liverpool ganaron y se aproximan. Además, Defensor Sporting consiguió una victoria impostergable ante Racing, para superarlo en la acumulada.
En lo que respecta al descenso, Torque se llevó tres puntos de oro ante un rival directo como lo es River Plate. Miramar Misiones y Progreso volvieron a perder y su situación es preocupante. Por su parte, Cerro ganó de visita ante Plaza Colonia, en un triunfo que puede resultar trascendental para el desenlace de los promedios.
- Boston River 2-1 Peñarol
- Juventud de Las Piedras 2-1 Miramar Misiones
- Liverpool 2-1 Wanderers
- Nacional 3-1 Progreso
- River Plate 0-2 MC Torque
- Racing 0-1 Defensor Sporting
- Plaza Colonia 0-2 Cerro
- 19:00 - Cerro Largo vs Danubio