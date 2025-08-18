Clausura: Cerro Largo cierra la fecha con posibilidades de ser único líder

Resultados fecha 3 del Clausura

A falta de un encuentro para el cierre de la tercera fecha, lo más destacado pasa por la derrota de Peñarol ante Boston River, que pierde pisada en la Anual gracias al triunfo de Nacional que volvió a tomar seis de ventaja. Juventud de Las Piedras y Liverpool ganaron y se aproximan. Además, Defensor Sporting consiguió una victoria impostergable ante Racing, para superarlo en la acumulada.