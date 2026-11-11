Este jueves se pondrá en marcha la penúltima fecha del Torneo Clausura tras una semana sin actividad. La decimocuarta etapa, que será clave tanto para este torneo como para la definición del Uruguayo y el descenso, se extenderá hasta el día lunes.
La penúltima vuelta
Clausura: Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones con la ausencia de Leodán González
Esteban Guerra estará en el encuentro de Nacional ante Albion, mientras que Javier Burgos dirigirá el partido entre Defensor Sporting y Peñarol.