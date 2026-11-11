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Deportes Clausura | Colegio de Árbitros | Club Atlético Peñarol

La penúltima vuelta

Clausura: Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones con la ausencia de Leodán González

Esteban Guerra estará en el encuentro de Nacional ante Albion, mientras que Javier Burgos dirigirá el partido entre Defensor Sporting y Peñarol.

Leodán González no fue designado para la penúltima del Clausura.

Leodán González no fue designado para la penúltima del Clausura.

 Enzo Santos / FocoUy
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Este jueves se pondrá en marcha la penúltima fecha del Torneo Clausura tras una semana sin actividad. La decimocuarta etapa, que será clave tanto para este torneo como para la definición del Uruguayo y el descenso, se extenderá hasta el día lunes.

En las últimas horas, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones para el fin de semana dónde se destaca a Esteban Guerra en el partido entre Nacional y Albion mientras que Javier Burgos estará presente en el choque de Defensor Sporting ante Peñarol.

Luego del polémico arbitraje de la última fecha, Leodán González no fue designado para estar en cancha pero sí será el VAR principal del encuentro entre Central Español y Boston River.

Detalles de la decimotercera fecha del Clausura

Jueves 12 de noviembre

20:00 - Cerro Largo vs Progreso

  • Estadio Ubilla
  • Santiago Motta - Diego Riveiro (VAR)

Viernes 13 de noviembre

16:30 - MC Torque vs Racing

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 14 de noviembre

10:00 - Central Español vs Boston River

  • Parque Palermo
  • Andrés Matonte - Leodán González (VAR)

16:30 - Deportivo Maldonado vs Cerro

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Hernán Heras - Jonathan Fuentes (VAR)

20:00 - Nacional vs Albion

  • Gran Parque Central
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 15 de noviembre

16:30 - Danubio vs Liverpool

  • Jardines del Hipódromo
  • Javier Feres - Diego Dunajec (VAR)

20:00 - Defensor Sporting vs Peñarol

  • Estadio Franzini
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

Lunes 16 de noviembre

20:00 - Wanderers vs Juventud

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Daniel Fedorczuk (VAR)

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