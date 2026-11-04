Nacional en duelo clave por la Copa AUF Uruguay y mira de reojo el cierre de la temporada

Estrategia y planificación pensando en el Clausura

Con vistas a la seguidilla de encuentros decisivos que se avecinan tanto en el plano copero como en el torneo local, el cuerpo técnico tomó la decisión táctica de preservar a varios futbolistas importantes. Es por ello que Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tiziano Correa, Luciano Boggio, Emiliano Ancheta y Camilo Cándido se quedaron en Montevideo trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Su objetivo principal es llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para el próximo compromiso por el Torneo Clausura frente a Albion, programado para el sábado 14 de noviembre en el Gran Parque Central.

Un duelo inédito y con historia de amistosos

El partido de esta noche tiene un condimento histórico muy particular. Si bien en los registros figuran dos antecedentes de carácter amistoso entre Nacional y Ferro Carril —el primero data de 1956 con goleada tricolor por 6 a 1 en la cancha del equipo salteño, y el segundo se disputó en 2009 en el Estadio Ernesto Dickinson con triunfo albo por 3 a 1—, este enfrentamiento marcará el primer cruce oficial en la historia entre ambas instituciones.

Por tratarse de una fase de eliminación directa de la Copa AUF Uruguay, el reglamento establece que la llave debe definirse en los noventa minutos reglamentarios; en caso de persistir la igualdad al cabo del tiempo regular, el clasificado se decidirá mediante la tanda de penales. Además, el panorama de la siguiente instancia ya está diagramado: Deportivo Maldonado aguarda en los cuartos de final al vencedor del duelo de esta noche tras superar su llave ante Rentistas.

Novedades de cara al cierre del Clausura

En paralelo a la Copa AUF Uruguay, la institución tricolor ya palpita lo que será el tramo final del Torneo Clausura. En la última fecha del certamen, Nacional deberá visitar a Cerro. Sin embargo, en las últimas horas surgió un tema logístico importante: existía un pacto de palabra entre ambas directivas desde el año pasado por el cual Nacional no se presentaría en el Estadio Luis Tróccoli.

No obstante, debido a que el Estadio Centenario no estará disponible para albergar partidos en esa última jornada, es altamente probable que los tricolores deban concurrir obligatoriamente al escenario del conjunto villero para disputar un partido que puede resultar crucial en las aspiraciones del campeonato.