Calendario de la Copa Uruguay: los partidos de esta semana

Empiezan a definirse los grupos de la primera fase de eliminatorias de la Copa Uruguay, que tendrá actividad durante esta semana y la próxima. Además, se conocerá el cuarto clasificado por la zona amateur a la siguiente ronda del torneo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La actividad profesional comenzará este miércoles con dos partidos desde las 15:00 horas. Progreso recibirá a Nacional en el Parque Saroldi, mientras que en el Parque Palermo, Albion oficiará de local ante River Plate.
El jueves habrá dos encuentros, pero que tienen como horario fijado las 15:30 horas. En el Parque Artigas, Juventud recibirá a Racing mientras que en el Parque Palermo, Central Español hará lo propio ante Oriental.
Además, por la zona amateur, el jueves a las 19:00 horas en el Estadio Octavio Silvestre Landoni, Durazno recibirá a Deportivo Colonia. El ganador se sumará a Deportivo Italiano, Lito y Bella Vista como los clasificados a la segunda ronda de eliminación amateur.
Posiciones de la Copa Uruguay
A continuación repasamos como están las tablas de posiciones del campeonato.
Grupo 1
- Peñarol - 4
- MC Torque - 3
- Danubio - 3
- Atenas - 1
Grupo 2
- Plaza Colonia - 3
- Defensor Sporting - 2
- Rentistas - 1
- Cerro Largo - 1
Grupo 3
- Deportivo Maldonado - 6
- Cerrito - 3
- Cerro - 1
- Wanderers - 1
Grupo 4
- Central Español - 6
- Racing - 3
- Juventud - 3
- Oriental - 0
Grupo 5
- Nacional - 4
- Albion - 4
- River Plate - 3
- Progreso - 0
Grupo 6
- Boston River - 6
- Liverpool - 3
- Colón - 1
- Fénix - 1