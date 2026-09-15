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Deportes Club Atlético Peñarol | clásicos | Nacional

canteras de pibes

Peñarol dominó los clásicos de formativas y tercera frente a Nacional

Con cuatro victorias, un empate y una sola derrota entre todas las categorías, Peñarol ratificó su supremacía en las juveniles.

Peñarol se impuso en cuatro clásicos

Peñarol se impuso en cuatro clásicos
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol volvió a imponer condiciones en las jornadas de clásicos de divisiones juveniles y Tercera División ante Nacional, alcanzando un saldo ampliamente favorable que confirma el gran momento de sus canteras. Sobre seis enfrentamientos disputados, el conjunto aurinegro cosechó cuatro triunfos, una igualdad y solo una caída frente a su tradicional rival.

Peñarol fue superior

La jornada en las categorías de formativas dejó tres festejos para el Decano. Las divisionales Sub 16 y Sub 15 lograron sendos triunfos por 1-0, mientras que la Sub 14 se impuso por 2-1. En la Sub 19, en tanto, el trámite finalizó con un disputado 0-0.

El único traspié aurinegro del fin de semana se dio en la divisional Sub 17, donde Nacional logró la victoria por 2-1.

El broche de oro para la fecha clásica lo puso la Tercera División de Peñarol, que superó con claridad al tricolor por 3-1, sellando un balance general de alta efectividad para el club de los pocitos en el desarrollo de sus promesas juveniles. Los goles vinieron por el doblete de Stiven Muhlethaler y de Joaquín Pastorini.

Resultados de la jornada clásica

  • Tercera División: Peñarol 3 - 1 Nacional

  • Sub 19: Peñarol 0 - 0 Nacional

  • Sub 17: Peñarol 1 - 2 Nacional

  • Sub 16: Peñarol 1 - 0 Nacional

  • Sub 15: Peñarol 1 - 0 Nacional

  • Sub 14: Peñarol 2 - 1 Nacional

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