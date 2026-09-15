Peñarol volvió a imponer condiciones en las jornadas de clásicos de divisiones juveniles y Tercera División ante Nacional, alcanzando un saldo ampliamente favorable que confirma el gran momento de sus canteras. Sobre seis enfrentamientos disputados, el conjunto aurinegro cosechó cuatro triunfos, una igualdad y solo una caída frente a su tradicional rival.
canteras de pibes
Peñarol dominó los clásicos de formativas y tercera frente a Nacional
Con cuatro victorias, un empate y una sola derrota entre todas las categorías, Peñarol ratificó su supremacía en las juveniles.