Peñarol dominó los clásicos de formativas y tercera frente a Nacional

El broche de oro para la fecha clásica lo puso la Tercera División de Peñarol, que superó con claridad al tricolor por 3-1, sellando un balance general de alta efectividad para el club de los pocitos en el desarrollo de sus promesas juveniles. Los goles vinieron por el doblete de Stiven Muhlethaler y de Joaquín Pastorini.

Resultados de la jornada clásica