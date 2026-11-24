El trabajo y las transformaciones tecnológicas.

La vicepresidenta puso especial énfasis en la situación de los trabajadores que no completaron los ciclos básicos de educación y que podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse a las transformaciones tecnológicas.

“El trabajo va a correr riesgo”, advirtió, al señalar la necesidad de ofrecer herramientas que permitan a la población desenvolverse en un escenario laboral cada vez más atravesado por la inteligencia artificial.

Para explicar su propuesta, Cosse recurrió a una experiencia que marcó la incorporación de la informática en Uruguay: los cursos de operador de PC.

“De la misma manera que todos hacían el curso de operador de PC, sin saber muy bien para qué, pero les sirvió para algo en la vida, esto también les va a servir”, sostuvo.

La idea, explicó, no consiste solamente en enseñar a utilizar aplicaciones, sino también en proporcionar conocimientos iniciales para interactuar con la IA, formular preguntas y desarrollar un criterio propio frente a las respuestas que ofrecen estas herramientas.

Uruguay tiene condiciones para avanzar en la formación en IA

Cosse consideró que Uruguay cuenta con una base favorable para desarrollar una política de alfabetización en inteligencia artificial. Entre los factores que mencionó se encuentran la investigación científica, la experiencia de Ceibal, las capacidades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el desarrollo de las matrices de telecomunicaciones y energética.

“Tenemos una cantidad de factores que le dan a Uruguay las condiciones potenciales para abordar la alfabetización en inteligencia artificial de manera muy seria”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de evitar que la incorporación de estas tecnologías termine desplazando otras áreas fundamentales de la educación.

“Es tan importante que no impulsemos esto en detrimento de la historia, la filosofía o la literatura, porque tampoco tenemos que generar robots”, expresó.

De esta manera, la vicepresidenta planteó que la formación tecnológica debe acompañarse de conocimientos humanísticos que contribuyan a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión.

Cosse pidió evitar que el debate sobre regulación se reduzca a las prohibiciones

Otro de los puntos abordados por la vicepresidenta fue la necesidad de establecer respuestas frente a los riesgos que presentan los entornos digitales, especialmente para las infancias y adolescencias.

Cosse sostuvo que el abordaje no puede depender exclusivamente de una ley o de una medida puntual, sino que requiere investigación, discusión y participación de los distintos actores involucrados.

En ese sentido, cuestionó que el debate sobre la regulación comience directamente desde una perspectiva prohibicionista.

“Calmémonos: si algo hay que prohibir, lo prohibiremos. Porque si hay algo que va contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, hay que hacerlo”, afirmó.