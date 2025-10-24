¿Cómo se define la Segunda División?

Los playoffs están definidos y lo jugarán el que no ascienda de Atenas y Central, además de Colón, Deportivo Maldonado y Tacuarembó. Resta saber el orden en la tabla Anual, que determinará los cruces de las semifinales.

En el comienzo de la fecha, este viernes Oriental venció por 2 a 1 a Rentistas, cerrando el año en las puertas de los playoffs. Hay que recordar que el partido entre Rampla Juniors y Artigas, no se disputará por decisión de los clubes.

Sábado 25 de octubre

15:30 - Uruguay Montevideo vs Tacuarembó

Estadio Obdulio Varela

Daniel Rodríguez

Domingo 26 de octubre

10:00 - Albion vs Central Español

Estadio Franzini

Leandro Lasso - Daniel Fedorczuk (VAR)

10:00 - Fénix vs Atenas

Parque Capurro

Esteban Guerra - Diego Riveiro (VAR)

11:00 - Deportivo Maldonado vs La Luz

Estadio Burgueño De Maldonado

Santiago Motta

15:00 - Colón vs Cerrito

Parque Palermo

Bruno Sacarelo

Tabla Anual de la Segunda División

Albion - 60 Central Español - 57 Atenas - 54 Colón - 51 Deportivo Maldonado - 50 Tacuarembó - 50 Oriental - 47 Rentistas - 44 Fénix - 43 La Luz - 30 Rampla Juniors - 28 Artigas - 26 Cerrito - 26 Uruguay Montevideo - 25

Descenso: Artigas 0.839 (D), Rampla Juniors 0.903 (D)