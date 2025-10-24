¿Cómo se define la Segunda División?

Los playoffs están definidos y lo jugarán el que no ascienda de Atenas y Central, además de Colón, Deportivo Maldonado y Tacuarembó. Resta saber el orden en la tabla Anual, que determinará los cruces de las semifinales.
En el comienzo de la fecha, este viernes Oriental venció por 2 a 1 a Rentistas, cerrando el año en las puertas de los playoffs. Hay que recordar que el partido entre Rampla Juniors y Artigas, no se disputará por decisión de los clubes.
Sábado 25 de octubre
15:30 - Uruguay Montevideo vs Tacuarembó
- Estadio Obdulio Varela
- Daniel Rodríguez
Domingo 26 de octubre
10:00 - Albion vs Central Español
- Estadio Franzini
- Leandro Lasso - Daniel Fedorczuk (VAR)
10:00 - Fénix vs Atenas
- Parque Capurro
- Esteban Guerra - Diego Riveiro (VAR)
11:00 - Deportivo Maldonado vs La Luz
- Estadio Burgueño De Maldonado
- Santiago Motta
15:00 - Colón vs Cerrito
- Parque Palermo
- Bruno Sacarelo
Tabla Anual de la Segunda División
- Albion - 60
- Central Español - 57
- Atenas - 54
- Colón - 51
- Deportivo Maldonado - 50
- Tacuarembó - 50
- Oriental - 47
- Rentistas - 44
- Fénix - 43
- La Luz - 30
- Rampla Juniors - 28
- Artigas - 26
- Cerrito - 26
- Uruguay Montevideo - 25
Descenso: Artigas 0.839 (D), Rampla Juniors 0.903 (D)