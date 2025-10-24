Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Central Español | Atenas

se va la última

¿Cómo se define la Segunda División?

Albion y Central Español chocan entre sí buscando el título de la divisional, partido que Atenas mira de reojo soñando con el ascenso directo.

Albion y Central Español definen la Segunda División.

 Foto: @SegundaAUF
La fase regular de la Segunda División llega a su final, y durante el fin de semana conoceremos al campeón de la división, el segundo ascendido (Albion ya tiene su lugar en la máxima categoría del próximo año) y los cruces de playoffs buscando el tercer ascenso.

Lo más destacado sucederá el domingo cuando Albion sea local ante Central Español. El pionero ganando, empatando o perdiendo hasta por un gol, es campeón, al tiempo que el palermitano necesita sumar un punto para ascender y ganar por más de dos goles para ser campeón.

Pero este partido lo va a estar mirando de reojo Atenas de San Carlos, que visitará a Fénix con la obligación de ganar y sabiendo que si triunfo y Albion vence a Central Español, el fernandino jugará una definición con el palermitano por el segundo ascenso directo.

Los playoffs están definidos y lo jugarán el que no ascienda de Atenas y Central, además de Colón, Deportivo Maldonado y Tacuarembó. Resta saber el orden en la tabla Anual, que determinará los cruces de las semifinales.

En el comienzo de la fecha, este viernes Oriental venció por 2 a 1 a Rentistas, cerrando el año en las puertas de los playoffs. Hay que recordar que el partido entre Rampla Juniors y Artigas, no se disputará por decisión de los clubes.

Sábado 25 de octubre

15:30 - Uruguay Montevideo vs Tacuarembó

  • Estadio Obdulio Varela
  • Daniel Rodríguez

Domingo 26 de octubre

10:00 - Albion vs Central Español

  • Estadio Franzini
  • Leandro Lasso - Daniel Fedorczuk (VAR)

10:00 - Fénix vs Atenas

  • Parque Capurro
  • Esteban Guerra - Diego Riveiro (VAR)

11:00 - Deportivo Maldonado vs La Luz

  • Estadio Burgueño De Maldonado
  • Santiago Motta

15:00 - Colón vs Cerrito

  • Parque Palermo
  • Bruno Sacarelo

Tabla Anual de la Segunda División

  1. Albion - 60
  2. Central Español - 57
  3. Atenas - 54
  4. Colón - 51
  5. Deportivo Maldonado - 50
  6. Tacuarembó - 50
  7. Oriental - 47
  8. Rentistas - 44
  9. Fénix - 43
  10. La Luz - 30
  11. Rampla Juniors - 28
  12. Artigas - 26
  13. Cerrito - 26
  14. Uruguay Montevideo - 25

Descenso: Artigas 0.839 (D), Rampla Juniors 0.903 (D)

