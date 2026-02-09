Con lo justo y con Mejía como figura, Nacional le ganó a Boston River

Jadson Viera realizó cambios en el once inicial y si bien tuvo más tenencia, falló en la precisión en los metros finales. Apenas logró involucrar a Maxi Gómez en situaciones ofensivas y volvió a sufrir a los 23’, cuando Sebastián Coates perdió el balón en salida, robó Leandro Suhr y definió Facundo Muñoa en dos tiempos. El primer remate lo tapó Luis Mejía y el segundo pegó en el vertical.

En la última jugada del primer tiempo avisó Nacional, pero Juan Cruz de los Santos llegó a definir exigido y atajó Bruno Antúnez, que tuvo escasa participación en el primer tiempo. El arquero rojiverde intervino en esa salida para achicar, y antes tapó un disparo de Luciano Boggio que rompió la monotonía ofensiva de un equipo sin juego colectivo.

Mejoró con los cambios

El panorama tricolor cambió en el complemento. Jadson Viera movió fichas con los ingresos de Rodrigo Martínez y Maxi Silvera por De los Santos y Baltasar Barcia, y al minuto ya anotó un gol de cabeza Silvera, aunque fue anulado por finísimo offside de Tomás Verón Lupi antes de lanzar el centro. En los instantes posteriores ya se vio al bolso mejor plantado.

Boston River no repitió la intensidad del primer tiempo, Nacional tomó las riendas del partido y a los 61’ abrió el tanteador. Christian Oliva centró desde la izquierda y Maxi Gómez le venció las manos a Antúnez con un cabezazo. Si bien el asistente Mieres le erró por unos cuantos centímetros al marcar fuera de juego, a instancias del VAR se validó la conquista.

A partir de la desventaja, Israel Damonte ordenó tres cambios con los ingresos de Gastón Ramírez, Gonzalo Reyna y Alexander González, que estuvo a punto de empatar a los 77’. El 9 llegó a conectar exigido, en el área chica, un centro bajo de Juan Acosta desde la derecha, pero Mejía ahogó el grito de gol del Sastre.

El panameño nada pudo hacer a los 81’, cuando Gastón Ramírez hizo justicia con el trámite. El fraybentino ganó de arriba tras un tiro de esquina ejecutado por Muñoa y la pelota se le metió por abajo al arquero, que se vio sorprendido.

No pudo saborear el empate Boston River, porque cuatro minutos después volvió a adelantarse Nacional en el tanteador con otra asistencia de Oliva. El mediocampista levantó un centro desde la izquierda, Maxi Gómez dejó pasar la pelota y por el segundo palo apareció muy suelto Verón Lupi para sellar el triunfo con un potente derechazo cruzado.

Mejía terminó siendo figura para sostener el triunfo de Nacional, que no jugó nada bien, pero se terminó quedando con los tres puntos.