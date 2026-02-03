Nacional volvió a los entrenamientos con Rogel y posibles altas y bajas

Tras llegar a Uruguay el pasado viernes y haber asistido al clásico del domingo, el defensa ya pasó la prueba médica, tendrá su primera práctica con sus nuevos compañeros y cuerpo técnico, y tendrá su firma y presentación oficial.

Bajas y altas

La semana tricolor también puede tener posibles altas y bajas en la previa del comienzo del Apertura. Ya se da por hecho que Hayen Palacios y Christian Ebere no seguirán en el equipo, a la espera de que se confirmen sus nuevos clubes.

Además, los tricolores no descartan que otro colombiano, Juan Pablo Patiño, también deje el club en las próximas horas.

Eso se debe a que Nacional tiene muy cerca la llegada de Camilo Cándido, lateral izquierdo pedido especialmente por Jadson Viera, quien pasaría a ser el titular en un puesto en el que los albos cuentan con los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Sin Carneiro ante Boston

El entrenador tricolor Jadson Viera comenzará a delinear el equipo para visitar a Boston River en Florida. El técnico no podrá contar con Gonzalo Carneiro, titular en la Supercopa, quien está suspendido por su expulsión, como también el golero suplente Ignacio Suárez.

De esa forma, los albos tendrán al menos un cambio en el ataque, donde podría tener su primer partido como titular Maxi Silvera.

Ante Peñarol, Viera apostó por un mediocampo con Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez, lo que, tras la derrota en los penales, generó algunas críticas por su propuesta, al contar con varias opciones de ataque.