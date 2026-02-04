Cándido llegó a Uruguay para jugar en el tricolor: "Con Nacional nunca dudo nada"

“Estoy muy contento de poder estar de nuevo en casa. Ahora a afrontar el campeonato y la Libertadores”, señaló el lateral izquierdo de 30 años, quien llega “con más experiencia” tras dos temporadas y media en el exterior, lapso en el que pasó por Bahía, Cruz Azul y Atlético Nacional. Todavía no firmó la rescisión con el equipo mexicano, que sí lo autorizó a viajar, y resignará una importante suma de dinero para concretar el traspaso.
“Con Nacional nunca dudo nada”
Cándido estaba “impaciente y con las ganas de tener una resolución lo antes posible”. “No quería pasar tanto tiempo sin entrenar con un equipo. Estuve entrenando solo, apartado, y no es lo mismo que entrenar con un plantel. Ahora tengo la tranquilidad de que se dio. Restan algunos detalles, pero tengo la tranquilidad de que ya estoy en casa y tal vez acá se puede afrontar de otra manera”, expresó.
“En el período de pases anterior también me dijeron que había una posibilidad de volver y yo con Nacional nunca dudo nada. Siempre quiero estar", aseguró.
“Todas las partes pusimos un poquito de cada uno. Yo sabía que para venir tenía que poner un poquito de mí. Tengo una edad como para seguir creciendo y uno apuesta a lo deportivo”, comentó Cándido, quien quisiera jugar “lo antes posible” pero no juega desde el 17 de diciembre, por lo que prefiere “ir de a poco” y “sin apuro” porque “el año es largo”.
Jadson pesó en la decisión
Sobre la decisión de volver a Nacional, dijo que le “gustó la manera de afrontar la charla” la primera vez que habló con el director técnico, Jadson Viera, quien le “mostró el interés porque estaba armando el equipo” y le manifestó que quería contar con él.
“Yo no lo dudé, porque que te llame un técnico y te demuestre el interés es muy importante y lo valoro mucho. Otros técnicos me han llamado, pero mi hija está en una edad para que pueda vivir y quedarse con estos recuerdos. La familia es importante y a eso estoy apostando. Nacional tiene un plantelazo y vamos a dar que hablar”, vaticinó.
“Le dije clarito que no iba a venir en puntitas de pie y que quiero seguir ganando campeonatos, creciendo como futbolista y compitiendo. El jugador de fútbol necesita estar en continua competencia. Para ganar cosas siempre hay que competir, y creo que Nacional este año lo va a hacer de buena manera”, concluyó.