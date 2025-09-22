Cambio de sede: el partido entre Cerro Largo y Peñarol se jugará en Montevideo

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl confirmó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, que las negociaciones derivaron en que el conjunto aurinegro le dará más de 100.000 dólares, además de disputar un amistoso en diciembre en Melo y la promesa de que en el próximo Campeonato Uruguayo, cuando Peñarol sea local, el partido se jugaría en el Centenario.