Cambio de sede: el partido entre Cerro Largo y Peñarol se jugará en Montevideo

En las últimas semanas el tema del posible cambio de localía para el partido entre Cerro Largo y Peñarol por la novena fecha del Clausura, se estuvo negociando entre dirigentes de ambos clubes. Este lunes se confirmó que el partido se jugará en el Estadio Centenario el sábado 27 de setiembre.
El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl confirmó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, que las negociaciones derivaron en que el conjunto aurinegro le dará más de 100.000 dólares, además de disputar un amistoso en diciembre en Melo y la promesa de que en el próximo Campeonato Uruguayo, cuando Peñarol sea local, el partido se jugaría en el Centenario.
"El sábado 27 comenzamos a celebrar los 134 años de gloria del Club con un partido clave en busca del principal objetivo: ¡el bicampeonato! La venta de entradas comenzará mañana con precios bonificados las primeras 48 horas", escribió en su cuenta oficial Peñarol, confirmando el encuentro en el Centenario.