Deportes Peñarol | Clausura |

por la plata baila Dehl

Cambio de sede: el partido entre Cerro Largo y Peñarol se jugará en Montevideo

El partido entre Peñarol y Cerro Largo por la novena fecha del Clausura, finalmente se disputará en el Estadio Centenario el sábado 27 de setiembre.

Cerro Largo y Peñarol mudan la sede y se jugará en el Centenario.

Cerro Largo y Peñarol mudan la sede y se jugará en el Centenario.

 Foto: Uruguay
El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl confirmó en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, que las negociaciones derivaron en que el conjunto aurinegro le dará más de 100.000 dólares, además de disputar un amistoso en diciembre en Melo y la promesa de que en el próximo Campeonato Uruguayo, cuando Peñarol sea local, el partido se jugaría en el Centenario.

"El sábado 27 comenzamos a celebrar los 134 años de gloria del Club con un partido clave en busca del principal objetivo: ¡el bicampeonato! La venta de entradas comenzará mañana con precios bonificados las primeras 48 horas", escribió en su cuenta oficial Peñarol, confirmando el encuentro en el Centenario.

