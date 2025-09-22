Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Peñarol | Campeonato Uruguayo

Repaso de las posiciones

Un sólo líder del Clausura y el descenso al rojo vivo

Peñarol ganó y quedó líder en solitario del Clausura. Además, Nacional se mantiene por la senda del triunfo y continúa con seis puntos de ventaja en la Anual.

Peñarol único líder del Clausura.

Peñarol único líder del Clausura.

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con resultados muy importantes, se disputó la octava fecha del Torneo Clausura, en el que Peñarol quedó como el único líder luego del triunfo y la caída de Cerro Largo a manos de MC Torque. En la Anual, Nacional sigue manteniendo la distancia de seis puntos sobre el carbonero.

Continuando con la Anual, lo más destacado es que Defensor Sporting con la victoria clásica ante Danubio, superó a Liverpool y quedó en puestos de Libertadores. Además, Racing volvió de manera agónica al triunfo y se mantiene cerca de Boston River y estira su ventaja con respecto a MC Torque.

En el descenso, la situación de River Plate es prácticamente insalvable. Cerro ganó el duelo directo ante Miramar Misiones, hundiendo al cebrita y soñando con la salvación. Además Plaza Colonia fue goleado, mientras que Progreso sumó tres puntos de oro ante Wanderers que se perfila para ser uno de los complicados en la zona roja el próximo año.

Resultados

  • Defensor Sporting 2–1 Danubio
  • MC Torque 1-0 Cerro Largo
  • Boston River 6-1 Plaza Colonia
  • Nacional 3-1 Liverpool
  • Progreso 2-0 Wanderers
  • Cerro 1-0 Miramar Misiones
  • River Plate 2-3 Racing
  • Peñarol 1-0 Juventud

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 19
  2. Boston River - 18
  3. MC Torque - 17
  4. Nacional - 16
  5. Cerro Largo - 16
  6. Defensor Sporting - 15
  7. Liverpool - 12
  8. Danubio - 10
  9. Miramar Misiones - 10
  10. Progreso - 10
  11. Cerro - 10
  12. Racing - 10
  13. Juventud de Las Piedras - 9
  14. Wanderers - 4
  15. River Plate - 2
  16. Plaza Colonia - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 68
  2. Peñarol - 62
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Defensor Sporting - 53
  5. Liverpool - 52
  6. Boston River - 47
  7. Racing - 46
  8. Cerro Largo - 40
  9. MC Torque - 39
  10. Danubio - 32
  11. Cerro - 32
  12. Progreso - 31
  13. Wanderers - 28
  14. Plaza Colonia - 28
  15. Miramar Misiones - 26
  16. River Plate - 17

Descenso: River Plate 0.851, Plaza Colonia 0.933, Miramar Misiones 0.985, Progreso 1.060, Cerro 1.060.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar