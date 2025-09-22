Con resultados muy importantes, se disputó la octava fecha del Torneo Clausura, en el que Peñarol quedó como el único líder luego del triunfo y la caída de Cerro Largo a manos de MC Torque. En la Anual, Nacional sigue manteniendo la distancia de seis puntos sobre el carbonero.
Repaso de las posiciones
Un sólo líder del Clausura y el descenso al rojo vivo
