Comienza la octava del Clausura con partidos de vital importancia para las tablas

Viernes 19 de setiembre
20:00 - Defensor Sporting vs Danubio
- Estadio Franzini
- Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)
Sábado 20 de setiembre
13:00 - MC Torque vs Cerro Largo
- Parque Viera
- Javier Burgos - Javier Feres (VAR)
15:30 - Boston River vs Plaza Colonia
- Estadio Campeones Olímpicos
- Leandro Lasso - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:30 - Nacional vs Liverpool
- Gran Parque Central
- Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 21 de setiembre
10:30 - Progreso vs Wanderers
- Parque Paladino
- Santiago Motta - Leodan González (VAR)
13:00 - Cerro vs Miramar Misiones
- Estadio Tróccoli
- Bruno Scarelo - Yimmy Álvarez (VAR)
15:30 - River Plate vs Racing
- Parque Saroldi
- Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)
18:30 - Peñarol vs Juventud
- Estadio Campeón Del Siglo
- Andres Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 16
- Cerro Largo - 16
- Boston River - 15
- MC Torque - 14
- Nacional - 13
- Liverpool - 12
- Defensor Sporting - 12
- Danubio - 10
- Miramar Misiones - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Progreso - 7
- Cerro - 7
- Racing - 7
- Wanderers - 4
- River Plate - 2
- Plaza Colonia - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 65
- Peñarol - 59
- Juventud de Las Piedras - 54
- Liverpool - 52
- Defensor Sporting - 50
- Boston River - 44
- Racing - 43
- Cerro Largo - 40
- MC Torque - 36
- Danubio - 32
- Cerro - 29
- Plaza Colonia - 28
- Wanderers - 28
- Progreso - 28
- Miramar Misiones - 26
- River Plate - 17
Descenso: River Plate 0.864, Plaza Colonia 0.966, Miramar Misiones 1.000, Progreso 1.030, Cerro 1.030.