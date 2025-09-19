Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

en marcha

Comienza la octava del Clausura con partidos de vital importancia para las tablas

Defensor Sporting y Danubio, serán los encargados de abrir la octava fecha del Torneo Clausura, encuentro que comenzará a las 20:00 en el Franzini.

Comienza la octava del Clausura.

Comienza la octava del Clausura.

 Foto: Liga AUF Uruguaya
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con encuentros muy atractivos, tanto para el torneo como para la tabla Anual y el descenso, este viernes estará comenzando una nueva fecha del Clausura con el histórico encuentro entre Defensor Sporting y Danubio, que tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas en el Franzini.

Nacional ante Liverpool es el partido más atractivo de la fecha. Además, Peñarol buscará seguir en lo más alto del Clausura cuando enfrente a Juventud de Las Piedras, mientras que Cerro Largo (el otro líder) visita a MC Torque que atraviesa un gran presente.

En la zona baja, Cerro y Miramar Misiones se enfrentan en un duelo directo pensando en la zona roja, al tiempo que Progreso y Wanderers protagonizan el otro partido en dónde los puntos para esa tabla valen oro.

Viernes 19 de setiembre

20:00 - Defensor Sporting vs Danubio

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Christian Ferreyra (VAR)

Sábado 20 de setiembre

13:00 - MC Torque vs Cerro Largo

  • Parque Viera
  • Javier Burgos - Javier Feres (VAR)

15:30 - Boston River vs Plaza Colonia

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Leandro Lasso - Jonhatan Fuentes (VAR)

18:30 - Nacional vs Liverpool

  • Gran Parque Central
  • Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 21 de setiembre

10:30 - Progreso vs Wanderers

  • Parque Paladino
  • Santiago Motta - Leodan González (VAR)

13:00 - Cerro vs Miramar Misiones

  • Estadio Tróccoli
  • Bruno Scarelo - Yimmy Álvarez (VAR)

15:30 - River Plate vs Racing

  • Parque Saroldi
  • Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Peñarol vs Juventud

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Andres Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 16
  2. Cerro Largo - 16
  3. Boston River - 15
  4. MC Torque - 14
  5. Nacional - 13
  6. Liverpool - 12
  7. Defensor Sporting - 12
  8. Danubio - 10
  9. Miramar Misiones - 10
  10. Juventud de Las Piedras - 9
  11. Progreso - 7
  12. Cerro - 7
  13. Racing - 7
  14. Wanderers - 4
  15. River Plate - 2
  16. Plaza Colonia - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 65
  2. Peñarol - 59
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Liverpool - 52
  5. Defensor Sporting - 50
  6. Boston River - 44
  7. Racing - 43
  8. Cerro Largo - 40
  9. MC Torque - 36
  10. Danubio - 32
  11. Cerro - 29
  12. Plaza Colonia - 28
  13. Wanderers - 28
  14. Progreso - 28
  15. Miramar Misiones - 26
  16. River Plate - 17

Descenso: River Plate 0.864, Plaza Colonia 0.966, Miramar Misiones 1.000, Progreso 1.030, Cerro 1.030.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar