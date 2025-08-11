Un hombre condenado por intento de robo de bandera de Peñarol en Toledo

La Justicia condenó este lunes a un hombre de 25 años que participó del intento de robo de banderas de Peñarol en Toledo, incidente en el que murieron dos hinchas de Nacional. Lo condenó por el delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa a 22 meses de prisión efectiva.
Según informó Subrayado (Canal 10) hubo proceso abreviado con uno de los detenidos por el incidente de Toledo donde un policía, que estaba de particular y mató a dos personas.
La imputación es por el delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.
Este lunes hubo tres detenidos por el caso. Otro adulto y un menor de edad de 17 años. Hay un cuarto sospechoso prófugo, agrega Subrayado.
Respecto al policía, que disparó y mató a los dos hinchas de Nacional, el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, informó que aguarda la investigación en libertad y se esperan pericias solicitadas por el fiscal.
Imágenes de una cámara de video de la vivienda en Toledo muestran el incidente entre los hinchas de Peñarol, entre los que estaba el policía de 24 años, y seis parciales de Nacional que llegaron armados en dos motos el sábado de tarde con la intención de robar una bandera que había colgada afuera con la leyenda: "Toledo es manya".
Tras la caída de Nacional
Los hechos se registraron tras el partido clásico por la segunda fecha del Torneo Clausura en el que Peñarol derrotó por tres a cero a Nacional, complicando sus chances.
Ese mismo día se registró otro incidente en la ciudad de Las Piedras donde dos hombres de 51 y 47 años resultaron heridos de bala en el barrio Pueblo Nuevo, luego de que un grupo armado les robara una bandera de Peñarol de grandes dimensiones. El incidente ocurrió alrededor de las 17:30, poco después de finalizado el clásico.