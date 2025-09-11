Conmebol anunció el cambio de sede para la final de la Sudamericana

"El informe técnico, es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, con lo cual, se han agotado todos los plazos razonables. El objetivo del cambio es preservar la alta calidad de la final de la CONMEBOL Sudamericana y cumplir con excelencia el compromiso asumido por la CONMEBOL con los hinchas, los clubes participantes, y con las empresas y marcas asociadas", agrega el comunicado emitido en su página oficial.

Pese a que la final no se disputará en Santa Cruz de la Sierra, "se continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos", con el objetivo de que sea sede en la final de la Sudamericana 2027.

Paraguay, la sede de la final

Luego de este contratiempo, y según estipula el protocolo establecido para las finales únicas, que ante la necesidad de cambiar de sede "se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia", el partido se jugará en Asunción del Paraguay.

"Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización", aseguraron desde Conmebol. Aún resta saber cuál será el estadio de la final.