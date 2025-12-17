Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Juventud de Las Piedras | Defensor Sporting |

Se traza el camino

Los posibles rivales de los uruguayos en Libertadores y Sudamericana

El sorteo de las fases previas, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, será este jueves a las 12:00 horas en Luque (Paraguay).

Se sortean las fases previas de Libertadores y Sudamericana.

Se sortean las fases previas de Libertadores y Sudamericana.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este jueves 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, se estará realizando el sorteo de las fases previas tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. El evento será en la sede de Conmebol, ubicado en Luque, Paraguay.

Este miércoles, el máximo organismo del fútbol sudamericano dio a conocer los bombos de las fases previas, por lo que los equipos uruguayos ya conocen sus posibles rivales.

En la Libertadores, Juventud de Las Piedras comenzará en la fase 1 por lo que deberá avanzar tres ruedas para llegar a la fase de grupos. El pedrense será local el primer partido y definirá la serie como visitante, partidos que tendrán lugar entre el 4 y el 11 de febrero.

Juventud de Las Piedras integra el bombo 2 (junto a 2 de mayo de Paraguay y un representante de Bolivia), y sus posibles rivales pueden ser Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela o Universidad Católica de Ecuador.

Por su parte, Liverpool accederá en la fase 2 de la Libertadores, integrando el segundo bombo del sorteo por lo que podría enfrentarse a Botafogo (Brasil), Bahía (Brasil), Argentinos Juniors (Argentina), Independiente de Medellín (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Huachipato (Chile), Guaraní (Paraguay) o Deportes Tolima (Colombia).

El equipo negriazul será local en el primer partido y definirá la serie como visitante. Los partidos se jugarán entre el 18 y 25 de febrero.

Copa Sudamericana

Este jueves, previo al sorteo de la Libertadores, los cuatro equipos uruguayos sabrán sus cruces en la Copa Sudamericana. Será a partido único y la localía se definirá por el sorteo.

Los uruguayos que participarán de la Sudamericana van a ser MC Torque, Defensor Sporting, Boston River y Racing. Dos de esos equipos jugarán fase de grupos

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar