Los posibles rivales de los uruguayos en Libertadores y Sudamericana

Juventud de Las Piedras integra el bombo 2 (junto a 2 de mayo de Paraguay y un representante de Bolivia), y sus posibles rivales pueden ser Alianza Lima de Perú, Deportivo Táchira de Venezuela o Universidad Católica de Ecuador.

Por su parte, Liverpool accederá en la fase 2 de la Libertadores, integrando el segundo bombo del sorteo por lo que podría enfrentarse a Botafogo (Brasil), Bahía (Brasil), Argentinos Juniors (Argentina), Independiente de Medellín (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Huachipato (Chile), Guaraní (Paraguay) o Deportes Tolima (Colombia).

El equipo negriazul será local en el primer partido y definirá la serie como visitante. Los partidos se jugarán entre el 18 y 25 de febrero.

Copa Sudamericana

Este jueves, previo al sorteo de la Libertadores, los cuatro equipos uruguayos sabrán sus cruces en la Copa Sudamericana. Será a partido único y la localía se definirá por el sorteo.

Los uruguayos que participarán de la Sudamericana van a ser MC Torque, Defensor Sporting, Boston River y Racing. Dos de esos equipos jugarán fase de grupos