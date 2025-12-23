Verano en movimiento: Gobierno lanzó una campaña con foco en cinco riesgos clave

El Gobierno presentó una nueva campaña de prevención para el período estival que pone el acento en cinco riesgos asociados a las vacaciones: incendios, ahogamientos, seguridad vial, consumo de drogas y concentración masiva de personas. La iniciativa apunta a promover conductas responsables sin resignar el disfrute del verano.
Según explicó Presidencia, la campaña —denominada Verano en Movimiento— es impulsada de forma conjunta por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Secretaría Nacional de Drogas (SND), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la Secretaría Nacional del Deporte. El mensaje central busca reforzar la idea de que el ocio y el cuidado personal y colectivo son compatibles.
Acciones
La propuesta combina acciones digitales con intervenciones territoriales que se desplegarán a lo largo del corredor turístico del país, abarcando los departamentos de Río Negro, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. En ese marco, se prevén actividades en espacios públicos orientadas a sensibilizar a la población.
Desde la SND, la coordinadora de Prevención, Victoria González, indicó que se desarrollarán dinámicas participativas, como experiencias con lentes que simulan los efectos del consumo de alcohol y trivias vinculadas a la prevención de riesgos.
En materia de tránsito, el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, señaló que la campaña insiste en la adopción de medidas básicas al conducir durante el verano. Entre ellas, mencionó la importancia de revisar el vehículo, salir con tiempo y circular con paciencia, especialmente en rutas con alto flujo turístico.
Por su parte, el director del Sinae, Leandro Palomeque, informó que una parte central del mensaje está dirigida a la prevención de incendios forestales. Recordó que la mayoría de estos eventos tienen origen humano y que continúa vigente, hasta fines de abril, la prohibición de encender fuego a cielo abierto en todo el territorio nacional.
La prevención de ahogamientos también integra los ejes de la campaña. El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, remarcó la necesidad de una supervisión constante de bebés y niños en entornos acuáticos, así como de trabajar con adolescentes para evitar que subestimen los riesgos del agua.
La presentación contó además con la participación de autoridades de distintos organismos, entre ellas la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi.