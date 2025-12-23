Verano en movimiento: Gobierno lanzó una campaña con foco en cinco riesgos clave

Desde la SND, la coordinadora de Prevención, Victoria González, indicó que se desarrollarán dinámicas participativas, como experiencias con lentes que simulan los efectos del consumo de alcohol y trivias vinculadas a la prevención de riesgos.

En materia de tránsito, el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, señaló que la campaña insiste en la adopción de medidas básicas al conducir durante el verano. Entre ellas, mencionó la importancia de revisar el vehículo, salir con tiempo y circular con paciencia, especialmente en rutas con alto flujo turístico.

Por su parte, el director del Sinae, Leandro Palomeque, informó que una parte central del mensaje está dirigida a la prevención de incendios forestales. Recordó que la mayoría de estos eventos tienen origen humano y que continúa vigente, hasta fines de abril, la prohibición de encender fuego a cielo abierto en todo el territorio nacional.

La prevención de ahogamientos también integra los ejes de la campaña. El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, remarcó la necesidad de una supervisión constante de bebés y niños en entornos acuáticos, así como de trabajar con adolescentes para evitar que subestimen los riesgos del agua.

La presentación contó además con la participación de autoridades de distintos organismos, entre ellas la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi.