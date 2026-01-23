Copa de la Liga: Progreso derrotó a Nacional en los penales y lo dejó sin final

Con rendimientos bajos por ejemplo de Juan Pablo Patiño que nunca se puedo acomodar en el lateral izquierdo ni para defender, ni para atacar, o el de su compatriota Hayen Palacios, totalmente intrascendente, Nacional debería de pensar además de Agustín Rogel y César Araújo, en algún otro futbolista sobre todo en el lateral izquierdo.

Viera conforme

El técnico de Nacional Jadson Viera tricolor destacó a los juveniles del club, pese a quedar eliminados. "Nunca es lindo perder. Creo que hicimos un buen primer tiempo nuevamente y en el segundo la verdad que nos costó”, aseguró.

Y continuó diciendo: “Teníamos muchos jugadores de 16 y 17 años. Muchos de ellos confirmaron un montón de cosas y tenemos que seguir trabajando”.

“Queríamos ganar y llegar a la final, pero optamos por una preparación de varios equipos y que los chicos tuvieran la posibilidad de confirmar en cancha todo lo bueno que hicieron”, aseguró.

“Nos vamos un poco amargados por el resultado, pero hay que transmitirles tranquilidad a ellos, que están haciendo las cosas bien”.

El técnico confirmó que su idea es no dar juveniles a préstamo "porque los voy a usar" y aseguró que con ellos "se completa un buen plantel" en caso de no llegar nadie más.

Presentación del equipo

Este sábado Nacional jugará un amistoso por la Serie Río de la Plata ante Deportes Concepción de Chile para presentar al plantel principal para la temporada 2026. El partido se jugará en el Gran Parque Central y es probable que se vean los primeros minutos de Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional.

Después de este juego, el equipo de Viera se enfoca en la final de la Supercopa, cuando enfrente a Peñarol el 1° de febrero en el Centenario.