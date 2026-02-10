Cruce entre hinchas de Cerro y la policía terminó con disparos y heridos

El motivo de la reprimenda de la policía se habría dado porque algunos parciales quisieron salir antes – no podían irse hasta que se vayan todos los de Danubio – y, por ese motivo, comenzaron a lanzar proyectiles.

Sin embargo, desde la hinchada villera aseguran que todo comenzó con una agresión de la policía a una mujer.

El plantel danubiano ya no se encontraba en el Tróccoli cuando se dieron los incidentes e ingresaron a la cancha los parciales.

Una mujer herida

Al menos una mujer resultó herida y tuvo que ser asistida por hinchas, según se pudo ver en un video que circulo en X de un parcial de Cerro que comentó que el incidente fue iniciado por efectivos policiales “pegándole a una madre con su bebé en brazos por no dejarla pasar y esto termina así, con una mujer lastimada y niños llorando”.

Algunos hinchas resultaron heridos y fueron atendidos en la tribuna por sus pares.