Cruce entre hinchas de Cerro y la policía terminó con disparos y heridos

Este lunes por la noche, Danubio venció 1-0 a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura, pero el partido quedó manchado por los incidentes que se registraron al término de este entre hinchas albicelestes y la policía.
Cuando el encuentro culminó, un cruce entre parciales de Cerro y la policía derivó en disparos de balas de gomas por parte de estos últimos, lo que llevó a algunos hinchas a meterse en la cancha.
El motivo de la reprimenda de la policía se habría dado porque algunos parciales quisieron salir antes – no podían irse hasta que se vayan todos los de Danubio – y, por ese motivo, comenzaron a lanzar proyectiles.
Sin embargo, desde la hinchada villera aseguran que todo comenzó con una agresión de la policía a una mujer.
El plantel danubiano ya no se encontraba en el Tróccoli cuando se dieron los incidentes e ingresaron a la cancha los parciales.
Una mujer herida
Al menos una mujer resultó herida y tuvo que ser asistida por hinchas, según se pudo ver en un video que circulo en X de un parcial de Cerro que comentó que el incidente fue iniciado por efectivos policiales “pegándole a una madre con su bebé en brazos por no dejarla pasar y esto termina así, con una mujer lastimada y niños llorando”.
Algunos hinchas resultaron heridos y fueron atendidos en la tribuna por sus pares.